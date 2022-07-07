«Росарио Сентраль» – «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2022)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом в матче принято считать «Россарио Сентраль», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф гостей можно за 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.
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1 : 0
завершен
09 июля 2022, 02:00
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Росарио Сентраль» набрал всего три очка в пяти последних турах и по праву является на данный момент одной из худших команд Суперлиги Аргентины. Коллектив идет на предпоследнем месте с четырьмя баллами и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. В предстоящей встрече команде может помочь домашнее поле, но и футболисты должны выступить с запредельной мотиваций. В прошлом туре «Росарио Сентраль» проиграл «Альдосиви» (1:2), а игрой ранее уступил лидеру «Химнасии» (0:1).
«Сармьенто» не показывает каких-то необычных результатов и является крепким середняком бразильской Серии А. При этом клуб проиграл всего одну игру за последние пять туров и находится на 13 месте с восемью баллами. Чтобы подняться в первую десятку, коллективу нужна стабильность, которой на данный момент у него не наблюдается. Два последних матча «Сармьенто» завершились ничьими с «Расинг Клуб» (1:1) и «Платенсе» (0:0).
Информация для ставок
- «Росарио Сентраль» проиграл четыре из пяти последних матчей, при этом забив только два мяча
- «Сармьенто» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд
- Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Росарио Сентраль» выиграл только одну игру у «Сармьенто» из трех домашних за последнее время
Прогноз
«Росарио Сентраль» необходимо срочно менять ситуацию и домашний матч может стать для этого хорошей возможностью. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.