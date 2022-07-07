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«Росарио Сентраль» – «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2022)

07 июля 2022, 09:33
Росарио Сентраль

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Россарио Сентраль», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф гостей можно за 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 2.30 2.90 3.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Росарио Сентраль» набрал всего три очка в пяти последних турах и по праву является на данный момент одной из худших команд Суперлиги Аргентины. Коллектив идет на предпоследнем месте с четырьмя баллами и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. В предстоящей встрече команде может помочь домашнее поле, но и футболисты должны выступить с запредельной мотиваций. В прошлом туре «Росарио Сентраль» проиграл «Альдосиви» (1:2), а игрой ранее уступил лидеру «Химнасии» (0:1).

«Сармьенто» не показывает каких-то необычных результатов и является крепким середняком бразильской Серии А. При этом клуб проиграл всего одну игру за последние пять туров и находится на 13 месте с восемью баллами. Чтобы подняться в первую десятку, коллективу нужна стабильность, которой на данный момент у него не наблюдается. Два последних матча «Сармьенто» завершились ничьими с «Расинг Клуб» (1:1) и «Платенсе» (0:0).

Информация для ставок

  • «Росарио Сентраль» проиграл четыре из пяти последних матчей, при этом забив только два мяча
  • «Сармьенто» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд
  • Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Росарио Сентраль» выиграл только одну игру у «Сармьенто» из трех домашних за последнее время

Прогноз

«Росарио Сентраль» необходимо срочно менять ситуацию и домашний матч может стать для этого хорошей возможностью. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
anhb36zruxtm
anhb36zruxtm
07 июля в 14:02
Фаворит матча «Росарио Сентраль»
Гость
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