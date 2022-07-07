«Росарио Сентраль» – «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2022)

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07 июля 2022, 09:33

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Россарио Сентраль», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф гостей можно за 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Росарио Сентраль» набрал всего три очка в пяти последних турах и по праву является на данный момент одной из худших команд Суперлиги Аргентины. Коллектив идет на предпоследнем месте с четырьмя баллами и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. В предстоящей встрече команде может помочь домашнее поле, но и футболисты должны выступить с запредельной мотиваций. В прошлом туре «Росарио Сентраль» проиграл «Альдосиви» (1:2), а игрой ранее уступил лидеру «Химнасии» (0:1).

«Сармьенто» не показывает каких-то необычных результатов и является крепким середняком бразильской Серии А. При этом клуб проиграл всего одну игру за последние пять туров и находится на 13 месте с восемью баллами. Чтобы подняться в первую десятку, коллективу нужна стабильность, которой на данный момент у него не наблюдается. Два последних матча «Сармьенто» завершились ничьими с «Расинг Клуб» (1:1) и «Платенсе» (0:0).

Информация для ставок

«Росарио Сентраль» проиграл четыре из пяти последних матчей, при этом забив только два мяча

«Сармьенто» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд

Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Росарио Сентраль» выиграл только одну игру у «Сармьенто» из трех домашних за последнее время

Прогноз

«Росарио Сентраль» необходимо срочно менять ситуацию и домашний матч может стать для этого хорошей возможностью. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.