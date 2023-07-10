«Росарио Сентраль» – «Сентраль Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (12.07.2023)

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вчера, 10:55

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Россарио Сентраль», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф гостей можно за 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Росарио Сентраль» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины, но все еще удерживает свое место в зоне плей-офф. Команда занимает восьмое место с 36 баллами и отстает всего на один пункт от ближайшего соперника. В предстоящей встрече с соперником с середины турнирной таблицы, хозяева постараются извлечь максимум выгоды и добиться важной победы. Два последних тура «Росарио Сентраль» завершились вничью с «Эстудиантесом» (0:0), а ранее на выезде уступили «Сан-Лоренсо» (0:1).

«Сентраль Кордоба» проводит средний сезон и за последние пять туров смог набрать девять очков. Коллектив располагается на 16 месте с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника на семь пунктов. Чтобы иметь хорошие шансы на место в плей-офф, гостям очень нужно побеждать прямых конкурентов, коим является и «Росарио Сентраль». В прошлом туре «Сентраль Кордоба» обыграл на своем поле «Ньюэллс Олд Бойс» (2:0), а ранее поделил очки с «Эстудиантесом» (1:1).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились ничейными результатами

«Сентраль Кордоба» не проигрывает уже семь матчей подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Росарио Сентраль» выиграл только две игры у «Сентраль Кордоба» из пяти

Прогноз

«Росарио Сентраль» необходимо сохранить своем место в зоне плей-офф и хозяева постараются добиться максимального результата. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.