«Росарио Сентраль» – «Сентраль Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (12.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом в матче принято считать «Россарио Сентраль», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф гостей можно за 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.
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завтра, 00:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Росарио Сентраль» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины, но все еще удерживает свое место в зоне плей-офф. Команда занимает восьмое место с 36 баллами и отстает всего на один пункт от ближайшего соперника. В предстоящей встрече с соперником с середины турнирной таблицы, хозяева постараются извлечь максимум выгоды и добиться важной победы. Два последних тура «Росарио Сентраль» завершились вничью с «Эстудиантесом» (0:0), а ранее на выезде уступили «Сан-Лоренсо» (0:1).
«Сентраль Кордоба» проводит средний сезон и за последние пять туров смог набрать девять очков. Коллектив располагается на 16 месте с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника на семь пунктов. Чтобы иметь хорошие шансы на место в плей-офф, гостям очень нужно побеждать прямых конкурентов, коим является и «Росарио Сентраль». В прошлом туре «Сентраль Кордоба» обыграл на своем поле «Ньюэллс Олд Бойс» (2:0), а ранее поделил очки с «Эстудиантесом» (1:1).
Информация для ставок
- Три из пяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились ничейными результатами
- «Сентраль Кордоба» не проигрывает уже семь матчей подряд
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Росарио Сентраль» выиграл только две игры у «Сентраль Кордоба» из пяти
Прогноз
«Росарио Сентраль» необходимо сохранить своем место в зоне плей-офф и хозяева постараются добиться максимального результата. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.