«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (17.09.2022)

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вчера, 12:50

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Ростов» продолжает идти без поражений в чемпионате России, однако большое количество ничьих определило команду только на третье место с 19 баллами, отставая от лидера всего на четыре балла. В домашней встрече с не самым стабильным соперником у коллектива есть шанс взять важные три очка и продолжить борьбу. В кубке России «Ростов» обыграл «Оренбург» (3:1), а в чемпионате переиграл «Спартак» (4:2).

«Крылья Советов» не лучшим образом стартовали в РПЛ и сейчас команда старается исправить результаты, проиграв всего один матч в пяти последних турах. Клуб из Самары набрал уже 10 очков и занимает текущее 10 место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками», а в кубке России обыграли сам «Зенит» (2:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» одержали только три победы из десяти последних матчей на выезде

«Ростов» не проигрывает на выезде уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» выиграл три из четырех домашних поединков с «Крыльями Советов»

Прогноз

«Ростов» выглядит очень предпочтительно и на своем поле команда постарается с первых минут создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.