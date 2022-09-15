«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (17.09.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.
|
- : -
завтра, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.91.
Форма команд
«Ростов» продолжает идти без поражений в чемпионате России, однако большое количество ничьих определило команду только на третье место с 19 баллами, отставая от лидера всего на четыре балла. В домашней встрече с не самым стабильным соперником у коллектива есть шанс взять важные три очка и продолжить борьбу. В кубке России «Ростов» обыграл «Оренбург» (3:1), а в чемпионате переиграл «Спартак» (4:2).
«Крылья Советов» не лучшим образом стартовали в РПЛ и сейчас команда старается исправить результаты, проиграв всего один матч в пяти последних турах. Клуб из Самары набрал уже 10 очков и занимает текущее 10 место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками», а в кубке России обыграли сам «Зенит» (2:0).
Информация для ставок
- «Крылья Советов» одержали только три победы из десяти последних матчей на выезде
- «Ростов» не проигрывает на выезде уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ростов» выиграл три из четырех домашних поединков с «Крыльями Советов»
Прогноз
«Ростов» выглядит очень предпочтительно и на своем поле команда постарается с первых минут создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.