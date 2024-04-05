«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (06.04.2024)

1712319777

сегодня, 15:22

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Ростов» набрал хорошую форму после перерыва и выиграл все матчи в РПЛ . Благодаря этому команда вышла уже на девятое место в турнирной таблице РПЛ с набранными 30 баллами. Коллектив всего на три пункта отстает от четвертого места, поэтому с большой вероятностью при подобных результатах восхождение подопечных Валерия Карпина продолжится. Два последних матча «Ростова» завершились победой в серии пенальти над «Химками» (1:0) в кубке России и разгромом московского «Динамо» на выезде в РПЛ (4:1).

«Сочи» дано не выигрывал в официальных матчах, а большинство своих игр заканчивает вничью. Клуб все также идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 14 баллами и если он не хочет упасть в ФНЛ , то побеждать стоит начинать уже сейчас. В такой ситуации для гостей любые набранные баллы с мотивированным «Ростовом» будут неплохим результатом. В игре кубка России «Сочи» уступил по пенальти « СКА -Хабаровск» (1:2), а в чемпионате разошелся миром с ЦСКА (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Сочи» завершились ничейными результатами

«Ростов» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

«Ростов» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Сочи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды чаще играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.