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«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (06.04.2024)

сегодня, 15:22
Карпин Валерий

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Ростов» набрал хорошую форму после перерыва и выиграл все матчи в РПЛ. Благодаря этому команда вышла уже на девятое место в турнирной таблице РПЛ с набранными 30 баллами. Коллектив всего на три пункта отстает от четвертого места, поэтому с большой вероятностью при подобных результатах восхождение подопечных Валерия Карпина продолжится. Два последних матча «Ростова» завершились победой в серии пенальти над «Химками» (1:0) в кубке России и разгромом московского «Динамо» на выезде в РПЛ (4:1).

«Сочи» дано не выигрывал в официальных матчах, а большинство своих игр заканчивает вничью. Клуб все также идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 14 баллами и если он не хочет упасть в ФНЛ, то побеждать стоит начинать уже сейчас. В такой ситуации для гостей любые набранные баллы с мотивированным «Ростовом» будут неплохим результатом. В игре кубка России «Сочи» уступил по пенальти «СКА-Хабаровск» (1:2), а в чемпионате разошелся миром с ЦСКА (2:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Сочи» завершились ничейными результатами
  • «Ростов» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Ростов» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Сочи»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды чаще играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 17:12
Ростов в ударе, а ФК Сочи, как ни крути, является одной из самых слабых команд чемпионата. Подопечные Карпина чуть ли не лучше всех в лиге играют дома, одержали на своей территории в рамках РПЛ текущего сезона 7 побед в 11 поединках, пять викторий подряд добыли в пяти крайних домашних матчах с общим счётом 9-1. Ну а сочинцы - один из худших коллективов чемпионата по игре на выезде, о чём было написано в блоке про "барсов". На протяжении девяти очных поединков ростовчане не могут взять верх над данным соперником. Мне кажется, сейчас самое время прервать эту тенденцию потерь очков в битвах с ФК Сочи. Мой прогноз - победа хозяев.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:18
Ростов дома должен легко одолеть аутсайдера - П1.
Гость
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