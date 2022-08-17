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«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (20.08.2022)

сегодня, 14:35
Ростов (Ростов-на-Дону)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу «Сочи» можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Ростов
Сочи
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяНичья
- : -
20 августа 2022, 20:00
суббота
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.373.522.95
Лига Ставок 2.46 3.50 2.90
Мелбет 2.46 3.66 2.98
1XBET 2.46 3.66 2.98

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ростов» показывает отличные результаты и уже выбился в группу лидеров после победы в последней игре. Сейчас команда занимает третье место с 11 баллами, уступая «Зениту» лишь по дополнительным характеристикам. Чтобы продолжить свой уверенный пусть, коллективу необходима победа в принципиальном с недавнего времени поединке с «Сочи». В прошлом туре «Ростов» переиграл на выезде «Пари НН» (4:3), а ранее был сильнее «Оренбурга» (2:1).

«Сочи» немного не успевает за лидерами в этом сезоне и в некоторых матчах выглядит лишь тенью самого себя образца прошлого футбольного года. Тем не менее, клуб идет на пятом месте с девятью баллами и один-два успеха в ближайших турах могут поднять его на несколько позиций в таблице. В последнем матче «Сочи» крупно проиграл «Спартаку» (0:3), а неделей ранее на своем поле выиграл у «Пари НН» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ростов» еще не проигрывал в нынешнем сезоне РПЛ
  • «Сочи» выиграл только один матч из пяти последних на выезде в основное время
  • «Ростов» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Сочи»
  • Три последних матча между клубами в Ростове завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ростов» выглядит интереснее чем «Сочи» на данном отрезке сезона и имеет хорошую возможность продлить свою победную серию в РПЛ. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.43 2.01 1.84 1.56 2.46
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.88 1.51 2.55
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
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