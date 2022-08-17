«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (20.08.2022)

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сегодня, 14:35

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу «Сочи» можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ростов» показывает отличные результаты и уже выбился в группу лидеров после победы в последней игре. Сейчас команда занимает третье место с 11 баллами, уступая «Зениту» лишь по дополнительным характеристикам. Чтобы продолжить свой уверенный пусть, коллективу необходима победа в принципиальном с недавнего времени поединке с «Сочи». В прошлом туре «Ростов» переиграл на выезде «Пари НН» (4:3), а ранее был сильнее «Оренбурга» (2:1).

«Сочи» немного не успевает за лидерами в этом сезоне и в некоторых матчах выглядит лишь тенью самого себя образца прошлого футбольного года. Тем не менее, клуб идет на пятом месте с девятью баллами и один-два успеха в ближайших турах могут поднять его на несколько позиций в таблице. В последнем матче «Сочи» крупно проиграл «Спартаку» (0:3), а неделей ранее на своем поле выиграл у «Пари НН» (2:1).

Информация для ставок

«Ростов» еще не проигрывал в нынешнем сезоне РПЛ

«Сочи» выиграл только один матч из пяти последних на выезде в основное время

«Ростов» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Сочи»

Три последних матча между клубами в Ростове завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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