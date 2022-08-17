«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (20.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу «Сочи» можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.
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20 августа 2022, 20:00
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Ростов» показывает отличные результаты и уже выбился в группу лидеров после победы в последней игре. Сейчас команда занимает третье место с 11 баллами, уступая «Зениту» лишь по дополнительным характеристикам. Чтобы продолжить свой уверенный пусть, коллективу необходима победа в принципиальном с недавнего времени поединке с «Сочи». В прошлом туре «Ростов» переиграл на выезде «Пари НН» (4:3), а ранее был сильнее «Оренбурга» (2:1).
«Сочи» немного не успевает за лидерами в этом сезоне и в некоторых матчах выглядит лишь тенью самого себя образца прошлого футбольного года. Тем не менее, клуб идет на пятом месте с девятью баллами и один-два успеха в ближайших турах могут поднять его на несколько позиций в таблице. В последнем матче «Сочи» крупно проиграл «Спартаку» (0:3), а неделей ранее на своем поле выиграл у «Пари НН» (2:1).
Информация для ставок
- «Ростов» еще не проигрывал в нынешнем сезоне РПЛ
- «Сочи» выиграл только один матч из пяти последних на выезде в основное время
- «Ростов» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Сочи»
- Три последних матча между клубами в Ростове завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ростов» выглядит интереснее чем «Сочи» на данном отрезке сезона и имеет хорошую возможность продлить свою победную серию в РПЛ. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.