«Ростов» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 00:33

В 15-м туре чемпионата России «Ростов» на своем поле примет «Уфу». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Внушительное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.11, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Ростов» заметно улучшил свои результаты и покинул зону вылета, в которой находился в начале сезона. Сейчас коллектив находится на 11-м месте и имеет в активе 16 очков, что все равно не является приемлемым результатом для клуба. Команда проиграла всего один матч из последних пяти в чемпионате, что дает болельщикам поводы для оптимизма. В последнем матче «Ростов» разгромил «Рубин» (5:1), а ранее разошелся миром со «Спартаком» (1:1).

«Уфа» не проигрывает уже несколько матчей подряд, но большинство из них сводит к ничейному результату. Клуб занимает 12-е место с 14 баллами и нуждается в стабильном заработке очков, чтобы не опуститься в зону вылета. Команда забила всего 12 мячей в этом сезоне, что говорит о проблемах с реализацией, над которой необходимо работать тренерскому штабу. В двух встречах РПЛ за последнее время с участием «Уфы» была зафиксирована ничья с «Арсеналом» из Тулы (0:0) и победа над «Ахматом» (1:0).

Информация для ставок

Семь из восьми матчей «Уфы» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» забивал в 13 из 15 последних матчей на своем стадионе

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» не может выиграть у «Уфы» на своем поле уже три встречи подряд

Прогноз

«Ростов» начал показывать достойные результаты и по праву является большим фаворитом в данной встрече. Предлагаем поверить в хозяев поля и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.