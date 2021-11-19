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«Ростов» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (21.11.2021)

19 ноября 2021, 00:33

В 15-м туре чемпионата России «Ростов» на своем поле примет «Уфу». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Ростов
Уфа
2 : 2
завершен
21 ноября 2021, 14:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.334.74
Фонбет 2.00 3.20 4.20
Мелбет 2.15 3.28 3.84
1XBET 2.18 3.28 3.94
BetBoom 2.19 3.15 3.88

Ставки букмекеров

Внушительное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.11, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Ростов» заметно улучшил свои результаты и покинул зону вылета, в которой находился в начале сезона. Сейчас коллектив находится на 11-м месте и имеет в активе 16 очков, что все равно не является приемлемым результатом для клуба. Команда проиграла всего один матч из последних пяти в чемпионате, что дает болельщикам поводы для оптимизма. В последнем матче «Ростов» разгромил «Рубин» (5:1), а ранее разошелся миром со «Спартаком» (1:1).

«Уфа» не проигрывает уже несколько матчей подряд, но большинство из них сводит к ничейному результату. Клуб занимает 12-е место с 14 баллами и нуждается в стабильном заработке очков, чтобы не опуститься в зону вылета. Команда забила всего 12 мячей в этом сезоне, что говорит о проблемах с реализацией, над которой необходимо работать тренерскому штабу. В двух встречах РПЛ за последнее время с участием «Уфы» была зафиксирована ничья с «Арсеналом» из Тулы (0:0) и победа над «Ахматом» (1:0).

Информация для ставок

  • Семь из восьми матчей «Уфы» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ростов» забивал в 13 из 15 последних матчей на своем стадионе
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ростов» не может выиграть у «Уфы» на своем поле уже три встречи подряд

Прогноз

«Ростов» начал показывать достойные результаты и по праву является большим фаворитом в данной встрече. Предлагаем поверить в хозяев поля и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.69 2.25
Мелбет 1.54 2.57
1XBET 3.26 1.36
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Gahi
Gahi
19 ноября в 02:17, ред.
Победа команды Ростова в этом матче. Удачи
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