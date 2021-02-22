«Ротерхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

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вчера, 17:25

«Ротерхэм» сыграет против «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура английского Чемпионшипа. Этот поединок состоится 23 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче больше верится в победу «Ноттингема» — коэффициент на такой исход составляет 2.70. Триумф «Ротерхэма» оценивают в 2.85, а ничейный исход в 3.20.

Форма команд

«Ротерхэм» — одной ногой в низшем дивизионе. У клуба в активе 29 очков. Команда забила 33 гола и пропустила 40. Сейчас «Ротерхэм» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице и может опуститься еще ниже, если проиграет в этом поединке. Команда проиграла 16 матчей в сезоне, победила восемь раз и пять раз сыграла вничью.

«Ноттингем Форест» — клуб с великой историей. К сожалению, сейчас болельщикам приходится смотреть на то, как великий клуб занимает 17-ю строчку в Чемпионшипе и сражается за место в середине таблицы. В этом сезоне у клуба 36 очков, всего было забито 26 мячей и пропущено 31. «Ноттингем» победил в девяти матчах, столько же было ничьих, еще 13 поединков завершились поражением команды. Последние матчи «Форест» проводит неплохо, есть хорошие шансы на удержание своей позиции.

Информация для ставок

«Ротерхэм» проиграл три матча из последних пяти

У «Ноттингема» три победы в последних пяти поединках

«Ноттингем Форест» забил шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на точное количество голов в первом тайме — 2 по коэффициенту 2.18. Команды забивают немного и есть шанс, что в этом матче они не будут радовать обилием забитых мячей. Оба клуба могут играть осторожно.

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