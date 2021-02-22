«Ротерхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

«Ротерхэм» сыграет против «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура английского Чемпионшипа. Этот поединок состоится 23 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
В этом матче больше верится в победу «Ноттингема» — коэффициент на такой исход составляет 2.70. Триумф «Ротерхэма» оценивают в 2.85, а ничейный исход в 3.20.
Форма команд
«Ротерхэм» — одной ногой в низшем дивизионе. У клуба в активе 29 очков. Команда забила 33 гола и пропустила 40. Сейчас «Ротерхэм» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице и может опуститься еще ниже, если проиграет в этом поединке. Команда проиграла 16 матчей в сезоне, победила восемь раз и пять раз сыграла вничью.
«Ноттингем Форест» — клуб с великой историей. К сожалению, сейчас болельщикам приходится смотреть на то, как великий клуб занимает 17-ю строчку в Чемпионшипе и сражается за место в середине таблицы. В этом сезоне у клуба 36 очков, всего было забито 26 мячей и пропущено 31. «Ноттингем» победил в девяти матчах, столько же было ничьих, еще 13 поединков завершились поражением команды. Последние матчи «Форест» проводит неплохо, есть хорошие шансы на удержание своей позиции.
Информация для ставок
- «Ротерхэм» проиграл три матча из последних пяти
- У «Ноттингема» три победы в последних пяти поединках
- «Ноттингем Форест» забил шесть мячей в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на точное количество голов в первом тайме — 2 по коэффициенту 2.18. Команды забивают немного и есть шанс, что в этом матче они не будут радовать обилием забитых мячей. Оба клуба могут играть осторожно.
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