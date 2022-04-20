«Рубин» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России. (24.04.2022)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Арсенала» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.18.

Форма команд

«Арсенал» Тула практически не покидал зону вылета на протяжении сезона и набрал всего одно очков в пяти последних турах чемпионата России. Сейчас клуб идет на последнем месте и смог набрать только 21 балл, однако сохраняет за собой шансы сохранить своем место в РПЛ . Для этого коллективу следует набирать максимум очков и надеяться на осечки прямых конкурентов. В прошлом туре тульский «Арсенал» проиграл «Ростову» (1:2), а ранее крупно уступил «Спартаку» (0:3).

«Рубин» после хорошего старта в начале сезона, полностью перечеркнул свои достижения и сейчас команда находится в непосредственной близости от зоны вылета. Клуб идет на 12 месте и всего на один пункт опережает ближайшего соперника, что говорит о больших проблемах коллектива из Казани, которые необходимо решать набором очков в предстоящих поединках. В двух последних матчах «Рубин» проиграл в кубке России «Енисею» (1:3) и сыграл вничью со «Спартаком» в чемпионате (1:1).

Информация для ставок

«Рубин» проиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Арсенал» Тула не выигрывает уже девять поединков подряд

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рубин» выиграл пять последних встреч у «Арсенала» из Тулы

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают много мячей в нескольких последних личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят изобилие забитых голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35.