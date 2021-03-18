«Рубин» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (19.03.2021)

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сегодня, 00:12

«Рубин» сыграет с «Химками» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Клубы встретятся 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в РПЛ .

Ставки букмекеров

«Рубин» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.80. Также стоит выделить еще одну ставку — ничейный исход за 3.55. На победу «Химок» букмекеры принимают ставки по коэффициенту 4.75.

Форма команд

«Рубин» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ . Команда из Казани набрала 37 пунктов. Команда выиграла 11 поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла в семи матчах. В последних матчах «Рубин» показывает очень хорошую игру и имеет приличную беспроигрышную серию.

«Химки» находятся на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 32 пункта. В этом сезоне у «Химок» девять побед, пять ничьих и восемь поражений. В последних поединках «Химки» тоже выдали неплохую серию, это и будет главной интригой матча.

Информация для ставок

«Химки» не проигрывают девять матчей в РПЛ кряду

кряду «Рубин» не проигрывает пять матчей кряду в РПЛ

«Химки» забили семь мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.20. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход или победу «Химок» по коэффициенту 2.00. Это будет очень интересный матч, так как у обоих клубов большая серия матчей без поражений, особенно это касается гостей.

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