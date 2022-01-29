«ЧФР Клуж» – «Ботошани». Прогноз на матч румынской Высшей лиги (31.01.2022)

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вчера, 21:27

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом в данной встрече являются хозяева. Загрузить на победу «ЧФР Клужа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае неожиданной победы «Ботошани» порадует коэффициенту 5.5. Ничейный исход дается по коэффициенту 3.58.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.4. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.57. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 3.34.

Форма команд

«ЧФР Клуж» на ходу и уверенно лидирует в чемпионате, возглавляя турнирную таблицу с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя. Команда сразу после перерыва отправилась в гости к «Стяуа» и расписала там невероятную ничью (3:3). В последнем утре минувшего года была добыта победа над «Арджешем» со счетом (1:0).

«Ботошани» также вверху таблицы и расположился после 22 игр на четвертом месте. Коллектив в рамках последнего тура принимал дома «Сепси» и разобрался с гостями, минимально обыграв их (1:0). Туром ранее, который состоялся еще в 2021 году, клуб не сумел на выезде переиграл бухарестский «Рапид» (1:1).

Информация для ставок

«ЧФР Клуж» выиграл семи из восьми последних поединков

Безвыигрышная выездная серия «Ботошани» составляет четыре игры

Три минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

«ЧФР Клуж» сохранил свои ворота в неприкосновенности в восьми последних домашних матчах

Прогноз

Январским вечером ожидается интересное противостояние лидеров румынского футбола. Конечно, здесь явное преимущество будут иметь хозяева, но большого количества голов здесь ждать не стоит, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57.