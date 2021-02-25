«Сабадель» — «Альбасете»: прогноз на матч Сегунды (26.02.2021)

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сегодня, 11:26

«Сабадель» сыграет против «Альбасете» в рамках 27-го тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают ставку, что «Сабадель» победит в этом матче с коэффициентом 2.20. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Альбасете» за 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сабадель» находится на 18-й строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 26 пунктов. Это не лучший сезон в исполнении команды, существует вероятность вылета в Терсеру. Клуб забил 23 мяча и пропустил 30 голов. Также «Сабадель» выиграл шесть матчей, восемь раз сыграл вничью и 12 раз проиграл. Форму «Сабадель» сложно назвать хорошей, клуб практически не побеждает и набирает очень мало очков.

«Альбасете» находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе у команды 24 балла. Клуб забил 17 мячей и пропустил 32 гола. «Альбасете» выиграл шесть матчей, еще шесть раз сыграл вничью и 14 раз проиграл. Последние поединки с участием «Альбасете» ужасны, команда растеряла свою форму.

Информация для ставок

● «Альбасете» проиграл три матча кряду

● «Сабадель» выиграл в одном матче из последних пяти

● «Альбасете» пропустил в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах с коэффициентом 2.05. Несмотря на то, что оба клуба находятся в самому низу таблицы, им очень нужны очки.