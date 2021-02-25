ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Сабадель» — «Альбасете»: прогноз на матч Сегунды (26.02.2021)

сегодня, 11:26

«Сабадель» сыграет против «Альбасете» в рамках 27-го тура испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.193.58
Лига ставок 2.22 3.05 3.40
Pin-up 2.26 3.00 3.35

Ставки букмекеров

Букмекеры дают ставку, что «Сабадель» победит в этом матче с коэффициентом 2.20. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Альбасете» за 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сабадель» находится на 18-й строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 26 пунктов. Это не лучший сезон в исполнении команды, существует вероятность вылета в Терсеру. Клуб забил 23 мяча и пропустил 30 голов. Также «Сабадель» выиграл шесть матчей, восемь раз сыграл вничью и 12 раз проиграл. Форму «Сабадель» сложно назвать хорошей, клуб практически не побеждает и набирает очень мало очков.

«Альбасете» находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе у команды 24 балла. Клуб забил 17 мячей и пропустил 32 гола. «Альбасете» выиграл шесть матчей, еще шесть раз сыграл вничью и 14 раз проиграл. Последние поединки с участием «Альбасете» ужасны, команда растеряла свою форму.

Информация для ставок

● «Альбасете» проиграл три матча кряду
● «Сабадель» выиграл в одном матче из последних пяти
● «Альбасете» пропустил в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах с коэффициентом 2.05. Несмотря на то, что оба клуба находятся в самому низу таблицы, им очень нужны очки.

Ранее мы предлагали прогноз на матч ПСВ — «Олимпиакос».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.193.58
Лига ставок 2.22 3.05 3.40
Pin-up 2.26 3.00 3.35
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:40
Думаю, что на ТБ наиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100