«Салернитана» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (17.12.2021)

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сегодня, 22:35

На поединок 18-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» отправится в гости к «Салернитане». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют «Интер». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на его победу с форой (-1.5). Остановить свой выбор на сенсационной победе хозяев можно по коэффициенту 13.5, а поверить в ничью можно по коэффициенту 7.1.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.65. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Салернитана» главный неудачник прошедших туров. Команда занимает последнее место в турнирной таблице. В минувших турах были зафиксированы сухие поражения от «Фиорентины» (0:4), а также от «Милана» и «Ювентуса» с одинаковым счетом (0:2).

«Интер» продолжает борьбу за наивысшие места и сейчас находится на первой строчке, с минимальным отрывом от преследователей. Подопечные Симоне Индзаги без проблем разгромили дома «Кальяри» в последнем туре Серии А, а матчем ранее разобрались на выезде с «Ромой» (3:0).

Информация для ставок

У «Салернитаны» шесть поражений и одна ничья в последних семи играх

«Интер» одержал шесть побед в последних семи поединках

Шесть минувших матчей с участием «Интера» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нет сомнений в том, что игра будет под контролем гостевой команды. «Интер» создаст опасных моментов, сколько будет необходимо для достижения положительного результата. Предлагаем поставить на победу «Интера» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.