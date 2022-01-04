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«Салернитана» — «Венеция». Прогноз на матч Серии А (06.01.2022)

04 января 2022, 11:04

Ставки букмекеров

«Венеция» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.2. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.65, в то время как ничья стоит 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.60 3.20 2.20
Мелбет 4.28 3.36 2.06
BetBoom 3.68 3.28 2.17

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.03. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.84.

Форма команд

«Салернитана» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии и смогла набрать всего восемь очков, что не может радовать болельщиков и руководство. Команда много пропускает (42 мяча) и плетется на самом дне турнирной таблицы. Если тренерский штаб не внесет коррективы в игровой процесс, клуб может уже сейчас стать главным фаворитом на понижение. Последние две встречи «Салернитаны» в чемпионате закончились крупными поражениями от «Интера» (0:5) и «Фиорентины» (0:4).

«Венеция» также не хватает звезд с неба и не может выиграть несколько матчей подряд в Серии А. На счету клуба 17 набранных очков и как результат, 16 место в турнирной таблице. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, коллективу необходимо регулярно набирать очки, чего делать на данный момент не выходит. В прошлом туре чемпионата Италии «Венеция» проиграла «Лацио» (1:3), а немного раньше разошлась миром с «Сампдорией» (1:1).

Информация для ставок

  • «Салернитана» проиграла восемь матчей из десяти последних, а «Венеция» уступила в пяти встречах
  • «Салернитана» не может забить уже в четырех домашних матчах подряд
  • «Венеция» проиграла четыре последних матча «Салернитане»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, решая свои турнирные задачи. Предполагаем, что гости смогут добиться успеха во встрече новичков элитного дивизиона Италии. Сделать ставку на победу «Венеции» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на такой исход составляет 2.22.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.89 2.06
Все комментарии
273dht5tbkh9
273dht5tbkh9
04 января в 11:28
Футбольный клуб «Венеция» одержит победу.
jujb5p48jhq9
jujb5p48jhq9
04 января в 11:28
Футбольный клуб «Венеция» выиграет матч.
shlomo
shlomo
04 января в 11:05
Гости не проиграют этот матч
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