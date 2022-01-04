«Салернитана» — «Венеция». Прогноз на матч Серии А (06.01.2022)

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04 января 2022, 11:04

Ставки букмекеров

«Венеция» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.2. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.65, в то время как ничья стоит 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.03. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.84.

Форма команд

«Салернитана» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии и смогла набрать всего восемь очков, что не может радовать болельщиков и руководство. Команда много пропускает (42 мяча) и плетется на самом дне турнирной таблицы. Если тренерский штаб не внесет коррективы в игровой процесс, клуб может уже сейчас стать главным фаворитом на понижение. Последние две встречи «Салернитаны» в чемпионате закончились крупными поражениями от «Интера» (0:5) и «Фиорентины» (0:4).

«Венеция» также не хватает звезд с неба и не может выиграть несколько матчей подряд в Серии А. На счету клуба 17 набранных очков и как результат, 16 место в турнирной таблице. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, коллективу необходимо регулярно набирать очки, чего делать на данный момент не выходит. В прошлом туре чемпионата Италии «Венеция» проиграла «Лацио» (1:3), а немного раньше разошлась миром с «Сампдорией» (1:1).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла восемь матчей из десяти последних, а «Венеция» уступила в пяти встречах

«Салернитана» не может забить уже в четырех домашних матчах подряд

«Венеция» проиграла четыре последних матча «Салернитане»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, решая свои турнирные задачи. Предполагаем, что гости смогут добиться успеха во встрече новичков элитного дивизиона Италии. Сделать ставку на победу «Венеции» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на такой исход составляет 2.22.