«Сантос» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

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16 ноября 2021, 11:01

«Сантос» примет «Шапекоэнсе» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Сантос». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа «Шапекоэнсе» в 7.90.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

В этом сезоне у «Сантоса» 39 баллов и 12-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Бразильский коллектив забил 28 голов и пропустил 36 мячей. В последних матчах «Сантос» сыграл вничью с «Атлетико Гойаниенсе», а также победил «Брагантино» и уступил «Палмейрасу».

«Шапекоэнсе» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 15 баллов. Команда выиграла один матч. 12 раз играла вничью и проиграла в 19 поединках. У бразильского клуба 26 забитых и 54 пропущенных. В последних встречах «Шапекоэнсе» не может похвастаться хорошими результатами, были поражения от «Жувентуде» и «Коринтианса», а также два ничейных результата с «Куябой» и «Фламенго».

Информация для ставок

«Сантос» выиграл три матча из последних пяти

«Шапекоэнсе» не может выиграть вот уже 12 игр кряду

У «Сантоса» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.65. Несмотря на то, что «Сантос» в последнее время мало забивает, команда будет играть против худшего клуба лиги, есть отличный шанс отправить много мячей в сетку ворот оппонента.