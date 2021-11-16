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«Сантос» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

16 ноября 2021, 11:01

«Сантос» примет «Шапекоэнсе» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Бразилия. Серия А 2021
Сантос
Шапекоэнсе
2 : 0
завершен
18 ноября 2021, 01:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Сантос». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа «Шапекоэнсе» в 7.90.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

В этом сезоне у «Сантоса» 39 баллов и 12-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Бразильский коллектив забил 28 голов и пропустил 36 мячей. В последних матчах «Сантос» сыграл вничью с «Атлетико Гойаниенсе», а также победил «Брагантино» и уступил «Палмейрасу».

«Шапекоэнсе» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 15 баллов. Команда выиграла один матч. 12 раз играла вничью и проиграла в 19 поединках. У бразильского клуба 26 забитых и 54 пропущенных. В последних встречах «Шапекоэнсе» не может похвастаться хорошими результатами, были поражения от «Жувентуде» и «Коринтианса», а также два ничейных результата с «Куябой» и «Фламенго».

Информация для ставок

  • «Сантос» выиграл три матча из последних пяти
  • «Шапекоэнсе» не может выиграть вот уже 12 игр кряду
  • У «Сантоса» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.65. Несмотря на то, что «Сантос» в последнее время мало забивает, команда будет играть против худшего клуба лиги, есть отличный шанс отправить много мячей в сетку ворот оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.50 1.87 2.00 1.46 2.83
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Все комментарии
y24a62rzj8ez
y24a62rzj8ez
16 ноября в 12:57
Футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу) одержит победу.
bdtczxeh2u4q
bdtczxeh2u4q
16 ноября в 12:56
Футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу) выиграет матч.
shlomo
shlomo
16 ноября в 11:06
Хозяева не проиграют...
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