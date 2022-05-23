«Сарпсборг 08»– «Мольде». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (26.05.2022)

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23 мая 2022, 11:47

Ставки букмекеров

Безоговорочного фаворита в данной встрече нет. Загрузить на победу «Сарпсборга 08» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.53. В случае победы «Мольде» порадует коэффициент 2.61. Ничейный исход дается по коэффициенту 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.64. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.27. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сарпсборг 08» не лучшим образом начал новый чемпионат, команда после семи туров расположилась на седьмом месте и имеет в активе лишь 10 очков. В последних поединках соперниками клуба «Лиллестрем» и «Олесунн», которые нанесли поражения (0:1) и (1:2).

«Мольде» по традиции будет бороться за чемпионство, коллектив после всех сыгранных матчей отстает от лидера на четыре очка и желает сократить отставание до минимума. В минувших турах без проблем удалось набрать шесть зачетных баллов благодаря победа над «Кристиансундом» и «Олесунном» (2:1) и (2:0).

Информация для ставок

«Сарпсборг 08» одержал четыре победы в последних семи играх

Победная серия «Мольде» насчитывает четыре поединка

Три из четырех минувших очных встреч закончились поражением «Сарпсборга 08»

«Мольде» забивает минимум два гола в последних пяти матчах

Прогноз

Ожидаем равную игру без тотального доминирования одного из коллективов. Сложно сказать, кто оформит победный результат и три очка в копилку, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.7.