«Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (22.12.2023)

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вчера, 15:50

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.2. На успех «Дженоа» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.45, в то время как ничья стоит 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.95. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.85.

Форма команд

«Сассуоло» редко выигрывает, а результаты и качество игры не приносят радости болельщикам. Команда занимает лишь 15 место с 16 баллами и по дополнительным характеристикам уступает своему нынешнему сопернику. Победа в этой игре позволит обрести коллективу уверенность в своих силах и зарядиться эмоциями на следующие поединки. Два последних матча «Сассуоло» завершились ничьей с «Удинезе» (2:2) и поражением от «Кальяри» (1:2).

«Дженоа» достаточно давно не может выиграть и набирает очки только за счет некоторых ничейных результатов. Клуб опережает «Сассуоло» только по разнице мячей, но уже скоро рискует опуститься еще ниже, если не сможет набрать очки с прямым конкурентом на выезде. В прошлом туре Серии А «Дженоа» поделила очки с «Ювентусом» (1:1), а ранее уступила на выезде «Монце» (0:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» забивал в шести из десяти поединках на своем стадионе за последнее время

«Дженоа» выиграла только два матча из десяти последних в основное время

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что зрители увидят примерно равную игру с обоюдными шансами забить у обеих команд. Рекомендуем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.