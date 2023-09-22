«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (23.09.2023)

1695382415

вчера, 14:33

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.8. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.12.

Форма команд

«Сассуоло» не радует своих болельщиков на старте сезона и в четырех турах смог набрать лишь три балла. Если подобные результаты будут продолжатся, то коллективу грозят серьезные проблемы с зоной вылета. В матчах с «Ювентусом» хозяевам всегда достаточно сложно играть, поэтому даже ничейный результат и одно очко будет хорошим достижением. Два последних матча «Сассуоло» завершились поражением от «Фрозиноне» в чемпионате (2:4) и «Фералписало» (0:2) в товарищеском матче.

«Ювентус» не участвует в еврокубках и имеет больше времени на восстановление после матчей. Таким образом «зебры» имеют хорошие шансы побороться за чемпионство, а сейчас они располагаются на втором месте с 10 очками и отстают от лидера на два пункта. В прошлом туре Серии А «Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (3:1), а ранее на выезде оказался сильнее «Эмполи» (0:2).

Информация для ставок

«Ювентус» не знает поражений уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл три из пяти последних матчей с «Сассуоло» при двух поражениях

Семь из десяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» обязан обыгрывать «Сассуоло», особенно учитывая результаты гостей в последних матчах чемпионата. Сделать ставку на клуб из Турина можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.