«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (23.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.8. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.
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сегодня, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.12.
Форма команд
«Сассуоло» не радует своих болельщиков на старте сезона и в четырех турах смог набрать лишь три балла. Если подобные результаты будут продолжатся, то коллективу грозят серьезные проблемы с зоной вылета. В матчах с «Ювентусом» хозяевам всегда достаточно сложно играть, поэтому даже ничейный результат и одно очко будет хорошим достижением. Два последних матча «Сассуоло» завершились поражением от «Фрозиноне» в чемпионате (2:4) и «Фералписало» (0:2) в товарищеском матче.
«Ювентус» не участвует в еврокубках и имеет больше времени на восстановление после матчей. Таким образом «зебры» имеют хорошие шансы побороться за чемпионство, а сейчас они располагаются на втором месте с 10 очками и отстают от лидера на два пункта. В прошлом туре Серии А «Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (3:1), а ранее на выезде оказался сильнее «Эмполи» (0:2).
Информация для ставок
- «Ювентус» не знает поражений уже восемь поединков подряд во всех турнирах
- «Сассуоло» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл три из пяти последних матчей с «Сассуоло» при двух поражениях
- Семь из десяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ювентус» обязан обыгрывать «Сассуоло», особенно учитывая результаты гостей в последних матчах чемпионата. Сделать ставку на клуб из Турина можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.