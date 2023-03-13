«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (15.03.2023)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Брентфорда» составляет 2.4. Поставить на «Саутгемптон» можно по 2.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Саутгемптон» старается набирать очки в последних матчах АПЛ , но это все еще не помогло команда сдвинуться с последнего места, хотя приблизило ее к конкурентам. На данный момент «святые» набрали 22 очка, и чтобы покинуть зону вылета им требуется отыграть всего два пункта. В прошлом туре «Саутгемптон» не смог обыграть на выезде «Манчестер Юнайтед», большую часть времени играя в большинстве, а ранее выиграл на своем поле у «Лестера» (1:0).

«Брентфорд» в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате и заслуженно занимает место в середине турнирной таблицы РПЛ . Команда набрала уже 38 очков и занимает девятое место, отставая от «Фулхэма» всего на один балл. В прошлом туре чемпионата Англии «Брентфорд» минимально уступил на выезде «Эвертону» (0:1), а ранее на своем поле одолел «Фулхэм» (3:2).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» выиграл только две встречи из последних десяти на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брентфорд» выиграл три из четырех последних матчей с «Саутгемптоном»

Прогноз

«Саутгемптон» после ряда удачных поединков крайне мотивирован и на своем поле способен переиграть «Брентфорд», который может себе позволить лишиться очков. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок