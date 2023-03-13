Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (15.03.2023)

вчера, 13:14
Саутгемптон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Брентфорда» составляет 2.4. Поставить на «Саутгемптон» можно по 2.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.053.362.48
Лига Ставок 2.90 3.25 2.55
Мелбет 2.37 3.68 3.10
1XBET 3.08 3.48 2.48

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Саутгемптон» старается набирать очки в последних матчах АПЛ, но это все еще не помогло команда сдвинуться с последнего места, хотя приблизило ее к конкурентам. На данный момент «святые» набрали 22 очка, и чтобы покинуть зону вылета им требуется отыграть всего два пункта. В прошлом туре «Саутгемптон» не смог обыграть на выезде «Манчестер Юнайтед», большую часть времени играя в большинстве, а ранее выиграл на своем поле у «Лестера» (1:0).

«Брентфорд» в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате и заслуженно занимает место в середине турнирной таблицы РПЛ. Команда набрала уже 38 очков и занимает девятое место, отставая от «Фулхэма» всего на один балл. В прошлом туре чемпионата Англии «Брентфорд» минимально уступил на выезде «Эвертону» (0:1), а ранее на своем поле одолел «Фулхэм» (3:2).

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Брентфорд» выиграл только две встречи из последних десяти на выезде
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Брентфорд» выиграл три из четырех последних матчей с «Саутгемптоном»

Прогноз

«Саутгемптон» после ряда удачных поединков крайне мотивирован и на своем поле способен переиграть «Брентфорд», который может себе позволить лишиться очков. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.01 1.42 2.80
1XBET 1.84 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:35
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:47
По моему мнению, в этом матче противники способны порадовать не только обилием атак, но и хорошей реализацией созданных моментов. В двух последних турах обе команды сумели забить, при этом пропустили, чего мы и ждем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 