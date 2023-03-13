«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (15.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Брентфорда» составляет 2.4. Поставить на «Саутгемптон» можно по 2.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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завтра, 22:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.
Форма команд
«Саутгемптон» старается набирать очки в последних матчах АПЛ, но это все еще не помогло команда сдвинуться с последнего места, хотя приблизило ее к конкурентам. На данный момент «святые» набрали 22 очка, и чтобы покинуть зону вылета им требуется отыграть всего два пункта. В прошлом туре «Саутгемптон» не смог обыграть на выезде «Манчестер Юнайтед», большую часть времени играя в большинстве, а ранее выиграл на своем поле у «Лестера» (1:0).
«Брентфорд» в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате и заслуженно занимает место в середине турнирной таблицы РПЛ. Команда набрала уже 38 очков и занимает девятое место, отставая от «Фулхэма» всего на один балл. В прошлом туре чемпионата Англии «Брентфорд» минимально уступил на выезде «Эвертону» (0:1), а ранее на своем поле одолел «Фулхэм» (3:2).
Информация для ставок
- «Саутгемптон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Брентфорд» выиграл только две встречи из последних десяти на выезде
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Брентфорд» выиграл три из четырех последних матчей с «Саутгемптоном»
Прогноз
«Саутгемптон» после ряда удачных поединков крайне мотивирован и на своем поле способен переиграть «Брентфорд», который может себе позволить лишиться очков. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок