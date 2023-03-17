«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (18.03.2023)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «шпор» составляет 1.8. Поставить на «Саутгемптон» можно по 4.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Саутгемптону» не удается начать стабильно набирать очки и исправить ситуацию в АПЛ не получается. «Святые» на данный момент идут на последнем месте с 22 баллами и отстают от спасительного 17-го места на два пункта. В домашней встрече у команды могут быть хорошие шансы, чтобы огорчить нестабильный коллектив Антонио Конте. В прошлом туре «Саутгемптон» проиграл на своем поле «Брентфорду» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Тоттенхэм» покинул Лигу Чемпионов еще на прошлой неделе и теперь будет фокусироваться только на чемпионате Англии. Сейчас «шпоры» занимают четвертое место с 48 баллами и уступает «Манчестер Юнайтед» всего на два пункта. В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» не имел проблем на своем поле с «Ноттингем Форест» (3:1), а ранее сыграл вничью с «Миланом» в рамках Лиги Чемпионов (0:0).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл семь из десяти матчей на своем стадионе за последнее время

Шесть из семи последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл три из пяти последних матчей с «Саутгемптоном»

Прогноз

Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.