«Сельта» — «Атлетик»: прогноз на матч Примеры (14.03.2021)

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вчера, 11:45

14 марта 2021 года «Сельта» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Клубы будут играть в рамках 27-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

«Атлетик» — фаворит матча, на его победу можно поставить с коэффициентом 2.70. Также можно сделать ставку на победу «Сельты» за 2.75, а на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Сельта» проводит слабый по своим меркам сезон. Клуб из Виго расположился на девятой строчке в турнирной таблице, в активе у «Сельты» 33 пункта. Команда выиграла восемь матчей, девять раз играла вничью и проиграла также в девяти поединках. Клуб забил 34 гола и пропустил 40 мячей.

«Атлетик» расположился на восьмой строчке в таблице, у них в активе 33 пункта. «Атлетик» выиграл девять матчей, шесть раз играл вничью и проиграл в 11 поединках. «Львы» забили 37 голов и пропустили 31 мяч. В последних матчах у басков не все получается, но они стараются не падать духом и брать очки, чтобы пробиться в зону еврокубков.

Информация для ставок

● «Атлетик» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Сельта» выиграла два матча из последних пяти

● «Атлетик» забил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Атлетика» и ТМ (3.5) с коэффициентом 3.20. Ставка на то, что «Атлетик» забьет свой первый гол в первом тайме доступна за 2.23.

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