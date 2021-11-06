ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Сельта» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (06.11.2021)

06 ноября 2021, 12:45

6 ноября «Сельта» сыграет против «Барселоны» на стадионе «Балаидос» в Виго. Поединок пройдет в рамках 13-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Испания. Примера 2021/2022
Сельта
Барселона
3 : 3
завершен
06 ноября 2021, 18:15
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.682.16
Фонбет 3.65 3.65 2.00
Мелбет 3.94 3.68 2.04
1XBET 3.50 3.64 2.19
BetBoom 3.64 3.50 2.05

Ставки букмекеров

Фаворит в этом поединке «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Сельты» в 3.40.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Сельта» набрала 11 баллов и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три балла. Клуб в последних матчах сыграл вничью с «Райо Вальекано», а также проиграл «Реалу Сосьедад» и выиграл у «Хетафе».

«Барселона» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе «блауграны» 16 баллов. Ранее «Барса» проиграла «Райо Вальекано» и «Реалу», а также сыграла вничью с «Алавесом».

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла всего один матч из последних четырех
  • «Сельта» выиграла один матч из последних пяти
  • У «Барсы» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и „Барселона“ победит» по коэффициенту 3.80. Матчи между этими командами всегда получаются очень зрелищными и богатыми на голы. Также в игре верится в победу «блауграны».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.40 2.06 1.85 1.63 2.40
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 2.10 1.86
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
shlomo
shlomo
06 ноября в 16:14
А Барса уже не фаворит...но проиграть не должна...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100