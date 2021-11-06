«Сельта» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (06.11.2021)

1636191926

06 ноября 2021, 12:45

6 ноября «Сельта» сыграет против «Барселоны» на стадионе «Балаидос» в Виго. Поединок пройдет в рамках 13-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит в этом поединке «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Сельты» в 3.40.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Сельта» набрала 11 баллов и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три балла. Клуб в последних матчах сыграл вничью с «Райо Вальекано», а также проиграл «Реалу Сосьедад» и выиграл у «Хетафе».

«Барселона» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе «блауграны» 16 баллов. Ранее «Барса» проиграла «Райо Вальекано» и «Реалу», а также сыграла вничью с «Алавесом».

Информация для ставок

«Барселона» выиграла всего один матч из последних четырех

«Сельта» выиграла один матч из последних пяти

У «Барсы» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и „Барселона“ победит» по коэффициенту 3.80. Матчи между этими командами всегда получаются очень зрелищными и богатыми на голы. Также в игре верится в победу «блауграны».