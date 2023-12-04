«Сельта» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Сельта» проводит очень слабый сезон и закономерно находится в зоне вылета, а именно на 18 месте. Коллектив набрал всего восемь очков и на три пункта отстает от нынешнего соперника. Чтобы сравняться по очкам с конкурентом за выживание, хозяевам нужна только победа, а поражение сделает ситуацию критической. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей с «Валенсией» и поражением на выезде от «Атлетика» (3:4).
«Кадис» также не блещет результатами и оторваться на значительное расстояние от зоны вылета у команды не выходит. Клуб расположился на 17 месте с 11 очками и обязан набирать очки в предстоящем туре, чтобы не дать затянуть себя на дно турнирной таблицы. В прошлом туре Ла Лиги «Кадис» поделил очки с «Мальоркой» (1:1), а ранее крупно уступил мадридскому «Реалу» (0:3).
Информация для ставок
- «Сельта» выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Кадис» проиграл пять выездных матчей из десяти последних
- Два из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Семь из десяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Оба коллектива выглядят очень нестабильно, поэтому победителя определять очень рискованно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.