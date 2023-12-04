«Сельта» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.12.2023)

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сегодня, 18:17

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Сельта» проводит очень слабый сезон и закономерно находится в зоне вылета, а именно на 18 месте. Коллектив набрал всего восемь очков и на три пункта отстает от нынешнего соперника. Чтобы сравняться по очкам с конкурентом за выживание, хозяевам нужна только победа, а поражение сделает ситуацию критической. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей с «Валенсией» и поражением на выезде от «Атлетика» (3:4).

«Кадис» также не блещет результатами и оторваться на значительное расстояние от зоны вылета у команды не выходит. Клуб расположился на 17 месте с 11 очками и обязан набирать очки в предстоящем туре, чтобы не дать затянуть себя на дно турнирной таблицы. В прошлом туре Ла Лиги «Кадис» поделил очки с «Мальоркой» (1:1), а ранее крупно уступил мадридскому «Реалу» (0:3).

Информация для ставок

«Сельта» выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Кадис» проиграл пять выездных матчей из десяти последних

Два из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива выглядят очень нестабильно, поэтому победителя определять очень рискованно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.