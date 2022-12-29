«Сельта» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.12.2022)

1672266656

сегодня, 01:30

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сельта» давно не выигрывала и порадовать болельщиков клубу уже давно нечем, ведь он на находится на расстоянии одного пункта от зоны вылета. В активе команды 12 баллов, что на один больше, чем у нынешнего соперника, поэтому данная встреча очень важна с точки зрения результата. В прошлой игре «Сельта» обыграла «Герника Клуб» (3:0) в кубке Испании, а ранее в товарищеской встрече оказалась сильнее «Брентфорда» (3:1).

«Севилья» никак не может вернуться на свой уровень и продолжает свои катастрофические выступления в чемпионате Испании. Клуб все еще находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 11 очками. Чтобы исправить ситуацию, необходимо начать побеждать, а предстоящий поединок может послужить хорошим стартом. Два последних матча «Севильи» закончились победами над «Хувентуд Торремолинос» (3:0) в кубке Испании и ФК «Воллендам» (7:0) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

«Сельта» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» уступила только в двух выездных поединках за последнее время из десяти

«Севилья» выиграла три из четырех последних матчей с «Сельтой»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Севилья» в это туре встретит такого же нестабильного соперника, как она сама. В такой ситуации, рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.