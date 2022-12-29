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«Сельта» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.12.2022)

сегодня, 01:30
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.243.433.52
Лига Ставок 2.50 3.20 3.05
Мелбет 2.47 3.38 3.17
1XBET 2.24 3.48 3.52

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сельта» давно не выигрывала и порадовать болельщиков клубу уже давно нечем, ведь он на находится на расстоянии одного пункта от зоны вылета. В активе команды 12 баллов, что на один больше, чем у нынешнего соперника, поэтому данная встреча очень важна с точки зрения результата. В прошлой игре «Сельта» обыграла «Герника Клуб» (3:0) в кубке Испании, а ранее в товарищеской встрече оказалась сильнее «Брентфорда» (3:1).

«Севилья» никак не может вернуться на свой уровень и продолжает свои катастрофические выступления в чемпионате Испании. Клуб все еще находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 11 очками. Чтобы исправить ситуацию, необходимо начать побеждать, а предстоящий поединок может послужить хорошим стартом. Два последних матча «Севильи» закончились победами над «Хувентуд Торремолинос» (3:0) в кубке Испании и ФК «Воллендам» (7:0) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

  • «Сельта» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Севилья» уступила только в двух выездных поединках за последнее время из десяти
  • «Севилья» выиграла три из четырех последних матчей с «Сельтой»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Севилья» в это туре встретит такого же нестабильного соперника, как она сама. В такой ситуации, рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.73 2.22 1.36 3.34
Лига Ставок 2.15 1.68 1.63 2.25
Мелбет 1.72 2.31
1XBET 1.76 2.24
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