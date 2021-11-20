«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 15:10

«Сельта» примет «Вильярреал». Этот матч пройдет в рамках 14-го тура Примеры в Испании. Поединок состоится на стадионе «Балаидос» в Виго. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вильярреал». Поставить на победу «желтой субмарины» можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.35, а победа «Сельты» идёт по коэффициенту 2.85.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Сельта» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 12 баллов. Клуб выиграл три матча, трижды сыграл вничью и проиграл в семи поединках. Всего у «Сельты» 13 забитых и 17 пропущенных голов. «Сельта» в последних матчах сыграла вничью с «Барселоной», а также с «Райо Вальекано». Клуб проиграла «Реалу Сосьедад».

«Вильярреал» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. Команда выиграла три поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в трех матчах. У «Вильярреала» 14 забитых и 12 пропущенных голов. В последних матчах «желтая субмарина» выиграла у «Хетафе», проиграла «Валенсии» и сыграла вничью с «Кадисом».

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл два матча из последних пяти

«Сельта» не побеждает три матча кряду

У «Вильярреала» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на победу «Вильярреала» и общему тоталу меньше 3.5 по коэффициенту 3.35. «Вильярреал» не так уж и много забивает, но в нынешней форме он гораздо лучше «Сельты», именно поэтому клуб выглядит фаворитом матча.