«Селтик» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 11:40

9 декабря 2020 года в Глазго пройдет матч заключительного тура групповой стадии Лиги Европы между «Селтиком» и «Бетисом». Вашему вниманию прогноз с анализом ставок букмекеров и форм команд.

Ставки букмекеров

В данном противостоянии букмекеры симпатизируют гостям. Ставки на победу «Бетиса» в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 2.39, на ничью можно поставить по цене 3.85, а победа «Селтика» доступна по котировке 2.88.

Форма команд

«Селтик» на этот матч уже лишен турнирной мотивации. Представитель Шотландии смог набрать шесть очков, дважды обыграв «Ференцварош» (2:0 и 3:2), тем самым забронировав за собой третье место в группе и путевку в Лигу конференций.

А вот «Бетис» сейчас базируется на втором месте квартета, набрав 10 очков. Испанский коллектив уступает три пункта лидеру «Байеру», которого он может обойти только в случае победы в Глазго и при условии, что прямой конкурент проиграет «Ференцварошу», а в это верится с трудом.

Информация для ставок

• Победная серия «Бетиса» достигла 5 матчей во всех турнирах

• В 3 из прошлых 4 матчей «Селтика» прошла ставка ТБ (2,5)

• «Бетис» побеждал и не пропускал голы в 3 предыдущих гостевых встречах во всех соревнованиях

Прогноз