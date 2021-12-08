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«Селтик» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 11:40

9 декабря 2020 года в Глазго пройдет матч заключительного тура групповой стадии Лиги Европы между «Селтиком» и «Бетисом». Вашему вниманию прогноз с анализом ставок букмекеров и форм команд.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.80 3.70 2.40
Мелбет 2.86 3.86 2.46

Ставки букмекеров

В данном противостоянии букмекеры симпатизируют гостям. Ставки на победу «Бетиса» в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 2.39, на ничью можно поставить по цене 3.85, а победа «Селтика» доступна по котировке 2.88.

Форма команд

«Селтик» на этот матч уже лишен турнирной мотивации. Представитель Шотландии смог набрать шесть очков, дважды обыграв «Ференцварош» (2:0 и 3:2), тем самым забронировав за собой третье место в группе и путевку в Лигу конференций.

А вот «Бетис» сейчас базируется на втором месте квартета, набрав 10 очков. Испанский коллектив уступает три пункта лидеру «Байеру», которого он может обойти только в случае победы в Глазго и при условии, что прямой конкурент проиграет «Ференцварошу», а в это верится с трудом.

Информация для ставок

• Победная серия «Бетиса» достигла 5 матчей во всех турнирах
• В 3 из прошлых 4 матчей «Селтика» прошла ставка ТБ (2,5)
• «Бетис» побеждал и не пропускал голы в 3 предыдущих гостевых встречах во всех соревнованиях

Прогноз

Над обеими командами уже не весит ответственность за результат, поэтому от этой встречи стоит ожидать голов. «Селтик» дома традиционно нацелен на атаку, ну а «Бетис» сейчас просто в отличной форме. Рекомендуем исход ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.38 1.68
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:41
Гости не проиграют....
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