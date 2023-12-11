«Селтик» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 21:07

Ставки букмекеров

«Фейеноорд» является минимальным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.18. В то время на победу «Селтика» коэффициент составляет 3.05. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.75

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Селтик» не смог составить конкуренцию своим соперникам и добился лишь одного набранного балла, тем самым лишив себя даже шансов на третье место. Команда может сосредоточиться на борьбе за чемпионство в Шотландии, где на данный момент лидирует с 42 баллами и опережает «Рейнджерс» на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Селтик» неожиданно уступил на выезде «Килмарноку» (1:2), а ранее разгромил «Хиберниан» (4:1).

«Фейеноорд» не смог побороться за выход в плей-офф и в прошлом туре окончательно потерял шансы на 1/8 Лиги Чемпионов. Тем не менее, коллектив из Нидерландов продолжит участие в Лиге Европы, где может вновь дойти практически до самых поздних стадий турнира. В матче с «Селтиком», который не имеет турнирного значения, гости все же постараются выступить достойно. Два последних матча «Фейеноорда» завершились победой над « ФК Волендам» (3:1) и домашним поражением от ПСВ (1:2).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Фейеноорд» забивал в девяти из десяти последних выездных встречах

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Фейеноорд» (2:0).

Прогноз

Клуб из Нидерландов выглядит явно сильнее «Селтика», но шотландцы дома могут дать бой. Предлагаем поверить, что «обе команды забьют» и сделать соответствующую ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.