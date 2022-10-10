«Селтик» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

1665395787

вчера, 12:56

Ставки букмекеров

«РБ Лейпциг» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.12. В то время на победу «Селтика» коэффициент составляет 3.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.8

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Селтик» не может похвастать хорошими выступлениями в Лиге Чемпионов и после трех туров набрал всего одно очко. Домашний матч с «РБ Лейпциг» является практически последней возможностью для команды зацепиться за борьбу в плей-офф Лиги Чемпионов. В прошлом туре «Селтик» обыграл на выезде «Сент-Джонсон» (2:1), а в Лиге Чемпионов уступил на выезде «РБ Лейпциг» (1:3).

«РБ Лейпциг» послед провала в двух первых туров, смог одержать победу в Лиге Чемпионов и теперь вынужден побеждать своего оппонента из Шотландии на выезде. Отставание немецкого клуба от второго места составляет всего одно очков, но заключительные туры будут тяжелые, где вполне возможно потеря очков. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцом» (1:1), а в Лиге Чемпионов обыграл «Селтик» (3:1).

Информация для ставок

«Селтик» проиграл только семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«РБ Лейпциг» не может выиграть на выезде уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Селтик» проиграл два из трех последних матчей с «РБ Лейпциг»

Прогноз

«Селтик» очень сильно выступает на своем стадионе при поддержке родных трибун. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на них можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.