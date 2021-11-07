«Сент-Этьен» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 11:26

«Сент-Этьен» в 13-м туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Клермона». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет предложены такие ставки на эту игру: сыграть победу «Сент-Этьена» можно по коэффициенту 2.52, ничья идет за 3.58, а победа «Клермона» доступна по котировке 2.86.

На результативность этого матча опубликованы такие варианты: ТМ (2,5) голов – 1.96, ТБ (2,5) – 1.90. Заключить пари на обмен забитыми голами букмекер предлагает по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В графе «победы» у «Сент-Этьена» продолжает оставаться нулевой показатель. В текущем розыгрыше Лиги 1 «зелено-белые» набирают очки исключительно в ничейных встречах, которых за 12 проведенных туров накопилось шесть штук при таком же количестве поражений.

Команда обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, а две последних игры в лиге «Сент-Этьен» свел к ничейным исходам с «Анже» (2:2) и «Мецем» (1:1).

«Клермон» смог оформить три победы и четыре ничьи в Лиге 1, набрав в общей сложности 13 баллов. Эти результаты позволяют команде идти на 15-м месте в турнирной таблице с преимуществом в шесть очков над зоной прямого вылета.

Но последние игры чемпионата «Клермон» провел неудачно, поочередно уступив «Нанту» (1:2) и «Марселю» (0:1).

Информация для ставок

• «Клермон» не побеждал в 9 из 10 прошлых матчей чемпионата Франции

• «Сент-Этьен» забивал минимум один гол в четырех последних турах Лиги 1

• «Клермон» проиграл 3 из 4 прошлых матчей в чемпионате

Прогноз

«Сент-Этьен» никак не может оформить дебютную викторию в сезоне. Учитывая, что «Клермон» плохо играет в гостях, именно хозяева должны быть ближе к успеху в предстоящем матче. Предлагаем ставку на фору (0) в пользу «Сент-Этьена», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.80.