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«Сент-Этьен» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

07 ноября 2021, 11:26

«Сент-Этьен» в 13-м туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Клермона». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Сент-Этьен
Клермон
3 : 2
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.422.94
Фонбет 2.40 3.30 3.00
Мелбет 2.37 3.70 3.09
1XBET 2.51 3.62 2.94

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет предложены такие ставки на эту игру: сыграть победу «Сент-Этьена» можно по коэффициенту 2.52, ничья идет за 3.58, а победа «Клермона» доступна по котировке 2.86.

На результативность этого матча опубликованы такие варианты: ТМ (2,5) голов – 1.96, ТБ (2,5) – 1.90. Заключить пари на обмен забитыми голами букмекер предлагает по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В графе «победы» у «Сент-Этьена» продолжает оставаться нулевой показатель. В текущем розыгрыше Лиги 1 «зелено-белые» набирают очки исключительно в ничейных встречах, которых за 12 проведенных туров накопилось шесть штук при таком же количестве поражений.

Команда обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, а две последних игры в лиге «Сент-Этьен» свел к ничейным исходам с «Анже» (2:2) и «Мецем» (1:1).

«Клермон» смог оформить три победы и четыре ничьи в Лиге 1, набрав в общей сложности 13 баллов. Эти результаты позволяют команде идти на 15-м месте в турнирной таблице с преимуществом в шесть очков над зоной прямого вылета.
Но последние игры чемпионата «Клермон» провел неудачно, поочередно уступив «Нанту» (1:2) и «Марселю» (0:1).

Информация для ставок

• «Клермон» не побеждал в 9 из 10 прошлых матчей чемпионата Франции
• «Сент-Этьен» забивал минимум один гол в четырех последних турах Лиги 1
• «Клермон» проиграл 3 из 4 прошлых матчей в чемпионате

Прогноз

«Сент-Этьен» никак не может оформить дебютную викторию в сезоне. Учитывая, что «Клермон» плохо играет в гостях, именно хозяева должны быть ближе к успеху в предстоящем матче. Предлагаем ставку на фору (0) в пользу «Сент-Этьена», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.38 1.94 1.96 1.52 2.39
Мелбет 2.09 1.86
1XBET 1.22 4.44
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shlomo
shlomo
07 ноября в 12:47
Игра на три результата
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