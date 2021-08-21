«Сент-Трюйден» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.08.2021)

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вчера, 12:30

«Сент-Трюйден» ждет в гости «Кортрейк». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Кортрейк». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.7. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается по 2.8, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.0. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.81. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Кортрейк» после двух выигранных туров на старте чемпионата потерпел два поражения и быстро скатился с вершины в середину турнирной таблицы. Команда, вероятнее всего, еще не готова стабильно набирать очки, поэтому будет стараться закрепиться в первой половине списка чемпионата Бельгии. Последние две встречи «Кортрейк» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2) и «Генку» (1:2).

«Сент-Трюйден», несмотря на проведенный хороший межсезонный сбор, не смог положительно стартовать в чемпионате Бельгии. После четырех стартовых туров клуб набрал всего четыре очка. В прошлом туре «Сент-Трюйден» уступил на выезде «Эйпену» (1:2), а немного ранее проиграли и «Зюлте-Варегем» (1:3).

Информация для ставок

• Оба коллектива выиграли по пять матчей из десяти последних встреч (включая товарищеские поединки)

• Четыре последних домашних матча «Сент-Трюйдена» закончились исходом «обе забьют»

• Пять последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры очень высоко оценили шансы на победу «Дженоа» в матче 1-го тура Серии А против «Интера».