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«Серен Юнайтед» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.12.2021)

сегодня, 12:09

В 18 туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние. «Серен Юнайтед» ждет в гости «Андерлехт». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.624.601.56
Мелбет 6.20 4.70 1.48
1XBET 6.20 4.70 1.48

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают «Андерлехту». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.57. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 5.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.3.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.62. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28.

Форма команд

«Андерлехт» находится в лидирующей группе команд, однако результатов, которые команда показывала больше пяти лет назад, болельщики не могут дождаться. Коллектив идет на пятом месте и набрал 28 очков, а отставание от лидера составляет уже девять баллов. Тем не менее, клуб смотрит вперед с оптимизмом и старается не отставать от лидирующей группы и войти в топ-4 высшей лиги Бельгии. Последние два поединка «Андерлехта» завершились победами над «Зюлте-Варегемом» (3:2) и «Шарлеруа» (3:1).

«Серен Юнайтед» в главном чемпионате Бельгии пока чувствует себя не очень уверенно. Команда является новичком первого дивизиона и смогла набрать только 19 очков. Это на три пункта больше, чем у коллектива из зоны вылета, поэтому тренерскому штабу и футболистам предстоит очень много работы и борьбы за сохранение прописки. В прошлой игре «Серен Юнайтед» проиграл на выезде «Брюгге» (2:3), а ранее обыграл на своем поле «Сент-Трюйден» (2:0).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют»
  • «Серен Юнайтед» забивал на своем поле в восьми из десяти последних поединков
  • Два последних поединка между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Андерлехт» обязан обыгрывать менее опытного соперника, если хочет закрепиться в группе лидеров чемпионата Бельгии. Предполагаем, что гостям хватит ресурсов, чтобы забрать выездные три очка. Сделать ставку на победу «Андерлехта» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.89 2.00
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 2.41 1.54
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Все комментарии
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сегодня в 14:13
Футбольный клуб «Андерлехт» (Брюссель) выиграет матч.
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