«Серрито» — «Рентистас». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (05.07.2021)

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вчера, 15:28

«Серрито» примет «Рентистас» в рамках очередного тура чемпионата Уругвая.

Ставки букмекеров

Победу хозяев поля букмекеры оценивают коэффициентом 2.20, на ничейный исход можно сделать ставку по 3.25, а на победу гостей по 3.10.

Форма команд

«Серрито» в нынешнем сезоне находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. Команда забила своим соперникам девять мячей, еще восемь ей пришлось вынимать из сетки своих ворот. «Серрито» выступает далеко не лучшим образом, однако за этим клубом интересно наблюдать, команда старается побеждать, хоть и играет в прагматичный футбол. «Серрито» опасен на контратаках, именно этому стоит уделять внимание представителям «Рентистас».

«Рентистас» в этом сезоне набрал восемь баллов. Клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — пять забитых и 11 пропущенных мячей. Нельзя сказать, что «Рентистас» проваливает этот сезон, от клуба никто и ничего не ждал, однако по игре команды видно, что она может гораздо больше, чем делает. «Рентистас» не способен прямо сейчас реализовать свой потенциал. Скорее всего, в этом матче клуб не сможет порадовать болельщиков хорошей игрой и атакующим футболом.

Информация для ставок

● «Рентистас» выиграл один матч из последних пяти

● «Серрито» выиграл два матча из последних пяти

● «Рентистас» в последних пяти матчах забил три мяча

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа гостей по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда забьет и «Серрито» выиграет по 3.70.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.97 на победу «Кристиансунда» в матче с «Бранном».