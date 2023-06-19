Северная Ирландия — Казахстан. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (19.06.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.55. Поверить в успех Казахстана можно за 6.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.
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0 : 1
завершен
вчера, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент намного меньше и достигает 1.75. Выбрать вариант «обе забьют» предлагается за 2.1.
Форма команд
Сборная Северной Ирландии после трех туров имеет в своем активе лишь три балла и текущее предпоследнее место в группе. Коллектив отстает сразу от четырех соперников на три пункта, поэтому в предстоящей игре с Казахстаном хозяев устроит только победа, а поражение уже наверняка не оставит реальных шансов на выход из группы. Два последних матча сборной Северной Ирландии завершились минимальными поражениями от Дании и Финляндии с одинаковым счетом (0:1).
Казахстан выиграл две последние игры в квалификации Евро 2024 и сейчас делит с прямыми конкурентами 1-4 место в группе с шестью баллами в активе. Предстоящий поединок станет настоящим испытанием для гостей, ведь победа еще больше увеличит их шансы на общий успех, а поражение, наоборот, откинет команду на дальние позиции. В прошлом матче Казахстан разобрался на выезде с Сан-Марино, а на своем поле ранее выиграл у Дании (3:2).
Информация для ставок
- Казахстан выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три последних матча Северной Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре матча Казахстана за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Северная Ирландия очень цепко играет на своем стадионе и не всегда более высоким по классу командам, чем Казахстан, не удается увезти отсюда три очка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.