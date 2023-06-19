Северная Ирландия — Казахстан. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (19.06.2023)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.55. Поверить в успех Казахстана можно за 6.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент намного меньше и достигает 1.75. Выбрать вариант «обе забьют» предлагается за 2.1.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии после трех туров имеет в своем активе лишь три балла и текущее предпоследнее место в группе. Коллектив отстает сразу от четырех соперников на три пункта, поэтому в предстоящей игре с Казахстаном хозяев устроит только победа, а поражение уже наверняка не оставит реальных шансов на выход из группы. Два последних матча сборной Северной Ирландии завершились минимальными поражениями от Дании и Финляндии с одинаковым счетом (0:1).

Казахстан выиграл две последние игры в квалификации Евро 2024 и сейчас делит с прямыми конкурентами 1-4 место в группе с шестью баллами в активе. Предстоящий поединок станет настоящим испытанием для гостей, ведь победа еще больше увеличит их шансы на общий успех, а поражение, наоборот, откинет команду на дальние позиции. В прошлом матче Казахстан разобрался на выезде с Сан-Марино, а на своем поле ранее выиграл у Дании (3:2).

Информация для ставок

Казахстан выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча Северной Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре матча Казахстана за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Северная Ирландия очень цепко играет на своем стадионе и не всегда более высоким по классу командам, чем Казахстан, не удается увезти отсюда три очка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.