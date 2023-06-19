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Северная Ирландия — Казахстан. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (19.06.2023)

вчера, 11:12
Казахстан

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.55. Поверить в успех Казахстана можно за 6.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.623.796.62

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент намного меньше и достигает 1.75. Выбрать вариант «обе забьют» предлагается за 2.1.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии после трех туров имеет в своем активе лишь три балла и текущее предпоследнее место в группе. Коллектив отстает сразу от четырех соперников на три пункта, поэтому в предстоящей игре с Казахстаном хозяев устроит только победа, а поражение уже наверняка не оставит реальных шансов на выход из группы. Два последних матча сборной Северной Ирландии завершились минимальными поражениями от Дании и Финляндии с одинаковым счетом (0:1).

Казахстан выиграл две последние игры в квалификации Евро 2024 и сейчас делит с прямыми конкурентами 1-4 место в группе с шестью баллами в активе. Предстоящий поединок станет настоящим испытанием для гостей, ведь победа еще больше увеличит их шансы на общий успех, а поражение, наоборот, откинет команду на дальние позиции. В прошлом матче Казахстан разобрался на выезде с Сан-Марино, а на своем поле ранее выиграл у Дании (3:2).

Информация для ставок

  • Казахстан выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три последних матча Северной Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре матча Казахстана за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Северная Ирландия очень цепко играет на своем стадионе и не всегда более высоким по классу командам, чем Казахстан, не удается увезти отсюда три очка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.86 1.58 2.50
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:13
Казахстан попал с назначением Адиева, который прививает команде крепкий характер, как и у самого Магомеда, учит гостей использовать слабости соперника, а у североирландцев это позиционное нападение и ударять по ним самым неожиданным образом. Считаю, что отличное начало отборочной кампании гостям вполне по силам закрепить, так что гол гостей в Белфасте с таким КФ не кажется чем то удивительным.
Гость
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