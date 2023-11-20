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Северная Македония — Англия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

вчера, 17:09
Англия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.19. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 18. Сделать выбор в пользу ничейного результата котируется цифрой 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle14.276.481.22
Лига Ставок 14.00 6.40 1.24

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 3 коэффициент немного больше и достигает 2. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 2.3.

Форма команд

Северная Македония набирала очки в этом отборе, но семи пунктов недостаточно, чтобы бороться за выход из такой сложной группы. Тем не менее, коллектив принимает дома Англию, что является большим событием для страны и постарается порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Два последних матча Северной Македонии завершились поражением от Италии (2:5) и победой с Арменией (3:1, товарищеская встреча).

Сборная Англии досрочно победила в этой группе, выиграв все поединки, кроме одного. В активе команды уже 19 баллов и тренерский штаб может себе позволить сделать ротацию состава, дав больше времени на поле запасным игрокам. В любом случае результат этой встречи не изменит местоположение участвующих сборных. В прошлой игре Англия на своем поле обыграла Мальту (2:0), а ранее оказалась сильнее Италии (3:1).

Информация для ставок

  • Северная Македония выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Англия не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд
  • Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Эти сборные часто играют между собой вничью и сейчас существует большая вероятность повторения такого результата, учитывая отсутствие мотивации у англичан. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.70 1.71 2.17
Лига Ставок 2.17 1.71 1.71 2.17
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:48
Думаю, не стоит жать от Англии такой же яркой игры и крупной победы над соперником, как это было в июне на "Олд Траффорд". И аргумент "ну итальянцам же в прошлом туре Македония уступила разгромно, родоначальникам футбола тем более уступит" тоже не аргумент для меня. Тут всё упирается в два фактора. Первый - фактор домашнего поля. Сев.Македония при поддержке родных трибун и Сев.Македония в гостях - это две совершенно разные сборные. Англия на своей территории - тоже куда более грозный соперник, чем в выездных поединках. И второй фактор - гостям в данной встрече совсем ничего не нужно. Родоначальники футбола приедут в Скопье за очередной дежурной победой, не имея никакой турнирной мотивации. И в виктории фаворита у меня нет никаких сомнений. Зато есть сомнения по поводу того, что она будет крупной. Лично я не жду разгрома в этом поединке. Прогноз - фора (+2,5) на хозяев.
Гость
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