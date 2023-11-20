Северная Македония — Англия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

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вчера, 17:09

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.19. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 18. Сделать выбор в пользу ничейного результата котируется цифрой 8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 3 коэффициент немного больше и достигает 2. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 2.3.

Форма команд

Северная Македония набирала очки в этом отборе, но семи пунктов недостаточно, чтобы бороться за выход из такой сложной группы. Тем не менее, коллектив принимает дома Англию, что является большим событием для страны и постарается порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Два последних матча Северной Македонии завершились поражением от Италии (2:5) и победой с Арменией (3:1, товарищеская встреча).

Сборная Англии досрочно победила в этой группе, выиграв все поединки, кроме одного. В активе команды уже 19 баллов и тренерский штаб может себе позволить сделать ротацию состава, дав больше времени на поле запасным игрокам. В любом случае результат этой встречи не изменит местоположение участвующих сборных. В прошлой игре Англия на своем поле обыграла Мальту (2:0), а ранее оказалась сильнее Италии (3:1).

Информация для ставок

Северная Македония выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Англия не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд

Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Эти сборные часто играют между собой вничью и сейчас существует большая вероятность повторения такого результата, учитывая отсутствие мотивации у англичан. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 8.