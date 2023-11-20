Северная Македония — Англия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.19. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 18. Сделать выбор в пользу ничейного результата котируется цифрой 8.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 3 коэффициент немного больше и достигает 2. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 2.3.
Форма команд
Северная Македония набирала очки в этом отборе, но семи пунктов недостаточно, чтобы бороться за выход из такой сложной группы. Тем не менее, коллектив принимает дома Англию, что является большим событием для страны и постарается порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Два последних матча Северной Македонии завершились поражением от Италии (2:5) и победой с Арменией (3:1, товарищеская встреча).
Сборная Англии досрочно победила в этой группе, выиграв все поединки, кроме одного. В активе команды уже 19 баллов и тренерский штаб может себе позволить сделать ротацию состава, дав больше времени на поле запасным игрокам. В любом случае результат этой встречи не изменит местоположение участвующих сборных. В прошлой игре Англия на своем поле обыграла Мальту (2:0), а ранее оказалась сильнее Италии (3:1).
Информация для ставок
- Северная Македония выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Англия не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд
- Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
Прогноз
Эти сборные часто играют между собой вничью и сейчас существует большая вероятность повторения такого результата, учитывая отсутствие мотивации у англичан. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 8.