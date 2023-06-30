«Шахтёр» Солигорск — «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (30.06.2023)

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вчера, 09:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.45. Поверить в успех «Слуцка» можно по коэффициенту 7.1. На ничью в матче можно поставить по 4.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. На ТМ 2.5 коэффициент такой же – 1.9.

Форма команд

«Шахтер» продолжает выбираться из подвала турнирной таблицы после штрафа в 35 очков, и команда уже поднялась на предпоследнее место, имея в активе -9 баллов. Мало кто сомневается, что клуб из Солигорска сможет покинуть зону вылета, но насколько высоко он сможет подняться, интересно всем без исключения. Два последних матча «Шахтера» завершились поражением на выезде от «Славии» Мозырь (1:3) и ничьей с «Ислочью» (0:0).

«Слуцк» набрал только 15 очков за 12 туров, что вряд ли может радовать болельщиков и руководство, тем не менее, в связи со штрафами клубов, команде вряд ли угрожает зона вылета, но тренерскому штабу следует работать над результатами. В матче с «Шахтером» шансов гостям букмекеры оставляют очень мало. В прошлом туре «Слуцк» на своем поле уступил «Неману» (0:2), а ранее поделил очки с «Белшиной» (1:1).

Информация для ставок

«Шахтер» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Слуцка» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Шахтер» Солигорск выиграл четыре из пяти последних матчей у «Слуцка» при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность голов в исполнении каждого из коллективов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.