«Шахтер» Донецк – «Минай»: прогноз на матч УПЛ (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 09:52

«Шахтер» Донецк и «Минай» сыграют в двенадцатом туре чемпионата Украины. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 5 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В распределении сил на матч, который пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский», эксперты букмекерской конторы Мелбет тотальное предпочтение отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Шахтера» можно с коэффициентом 1.13. Ничья с котировкой 8.70 и гостевая победа «Миная» — 20.00 идут как сенсационные исходы поединка.

Касательно результативности, то здесь букмекер ожидает минимум три забитых гола. Исход ТБ (3,5) можно взять за 1.98, ТМ(3,5) – 1.83.

Форма команд

«Шахтер» проводит очень неровный сезон, но не забывает радовать своих болельщиков громкими победами. В минувший вторник «горняки» во второй раз обыграли в Лиге Чемпионов «Реал» (2:0). Так команда Луиша Каштру реабилитировалась за два крупных поражения от «Боруссии» Менхенгладбах – 0:4 и 0:6.

В чемпионате Украины «Шахтер» продолжает погоню за киевским «Динамо», от которого донецкий клуб отстает на три зачетных пункта. В предыдущем туре УПЛ команда с минимальным счетом обыграла в гостях «Днепр-1».

«Минай» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В дебютном сезоне УПЛ команда показывает такие результаты: две победы, три ничьи и пять поражений. 29 ноября гости грядущей встречи крупно уступили «Заре» на своем поле (0:3). Перед этим «Минай» оформил вторую победу, когда обыграл «Днепр-1» (3:2).

Информация для ставок

• «Шахтер» не проигрывал дома в текущем сезоне УПЛ – четыре победы и две ничьи

• «Минай» в гостевых матчах чемпионата Украины не побеждал – две ничьи и два поражения

• За шесть домашних матчей в чемпионате Украины «Шахтер» забил 16 голов

• За десять матчей в УПЛ защита «Миная» пропустила 17 голов

Прогноз

После фееричной победы над «Реалом» команда Луиша Каштру не может позволить себе осечку в противостоянии с «Минаем». С другой стороны, не стоит забывать, что «горнякам» предстоит провести решающий матч в Лиге чемпионов против «Интера» в гостях.

С большой долей вероятности в предстоящем поединке хозяева начнут матча далеко не основным составом. «Минай» будет действовать с позиции обороны, поэтому предлагаем взять ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.83 по линии букмекерской конторы Мелбет.