«Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз на матч Бундеслиги (05.12.2020)

«Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах сыграют в десятом туре немецкой Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 5 декабря.
Ставки букмекеров
В матче, который состоится на стадионе «Шварцвальд», букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Боруссии» можно сделать с коэффициентом 1.99, против 4.00 на успех «Фрайбурга». Вероятность того, что команды сыграют вничью, БК оценивают котировкой 3.78.
Согласно коэффициентам букмекеров, нас ожидает результативный матч, в котором соперники на двоих забьют минимум три гола. Заключить пари на ТБ(2,5) можно с котировкой 1.70, ТМ(2,5) – 2.34.
Форма команд
В активе «Фрайбурга» только одна победа в текущем розыгрыше чемпионата Германии. После успешного матча против «Штутгарта» (3:2), который состоялся еще 19 сентября, команда не набирала максимум очков – четыре ничьи и четыре поражения.
В прошлом туре подопечные Кристиана Штрайха разделили очки в гостях с «Аугсбургом» (1:1), продлив серию без побед до восьми матчей.
Коллектив из города Менхенгладбах обосновался на седьмой строчке в таблице. В актив себе «Боруссия» занесла четыре победы и три ничьи, а еще в двух поединках проиграла. В прошлом туре подопечные Марко Розе легко справились с «Шальке» на домашней арене (4:1).
В Лиге чемпионов «Боруссия» потерпела первое поражение на групповой стадии, когда в минувший вторник уступила дома «Интеру» (2:3).
Информация для ставок
• В 6 прошлых гостевых матчах «Боруссии» в Бундеслиге прошла ставка на ТБ(2,5)
• Минимум три гола забивала «Боруссия» в трех предыдущих выездных матчах чемпионата
• В двух последних домашних матчах «Фрайбурга» выигрывала ставка на ТБ(2,5)
• За два прошлых поединка на своем стадионе «Фрайбург» пропустил семь мячей
Прогноз
Этот матч отлично подходит для ставки на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.70. «Фрайбург» является одной из самых пропускающих команд немецкого чемпионата, а атака «Боруссии» регулярно отличается забитыми голами, даже в гостевых встречах.