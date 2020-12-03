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«Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз на матч Бундеслиги (05.12.2020)

03 декабря 2020, 09:44
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«Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах сыграют в десятом туре немецкой Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 5 декабря.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится на стадионе «Шварцвальд», букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Боруссии» можно сделать с коэффициентом 1.99, против 4.00 на успех «Фрайбурга». Вероятность того, что команды сыграют вничью, БК оценивают котировкой 3.78.

Согласно коэффициентам букмекеров, нас ожидает результативный матч, в котором соперники на двоих забьют минимум три гола. Заключить пари на ТБ(2,5) можно с котировкой 1.70, ТМ(2,5) – 2.34.

Форма команд

В активе «Фрайбурга» только одна победа в текущем розыгрыше чемпионата Германии. После успешного матча против «Штутгарта» (3:2), который состоялся еще 19 сентября, команда не набирала максимум очков – четыре ничьи и четыре поражения.

В прошлом туре подопечные Кристиана Штрайха разделили очки в гостях с «Аугсбургом» (1:1), продлив серию без побед до восьми матчей.

Коллектив из города Менхенгладбах обосновался на седьмой строчке в таблице. В актив себе «Боруссия» занесла четыре победы и три ничьи, а еще в двух поединках проиграла. В прошлом туре подопечные Марко Розе легко справились с «Шальке» на домашней арене (4:1).

В Лиге чемпионов «Боруссия» потерпела первое поражение на групповой стадии, когда в минувший вторник уступила дома «Интеру» (2:3).

Информация для ставок

• В 6 прошлых гостевых матчах «Боруссии» в Бундеслиге прошла ставка на ТБ(2,5)
• Минимум три гола забивала «Боруссия» в трех предыдущих выездных матчах чемпионата
• В двух последних домашних матчах «Фрайбурга» выигрывала ставка на ТБ(2,5)
• За два прошлых поединка на своем стадионе «Фрайбург» пропустил семь мячей

Прогноз

Этот матч отлично подходит для ставки на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.70. «Фрайбург» является одной из самых пропускающих команд немецкого чемпионата, а атака «Боруссии» регулярно отличается забитыми голами, даже в гостевых встречах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.883.901.96
BetCity 3.50 4.00 2.00
Fonbet 4.00 3.85 1.85
Мелбет 3.49 3.90 2.05
Лига ставок 3.45 3.85 2.00
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shlomo
shlomo
03 декабря в 10:06
Думаю, что Боруссия выиграет...Фрайбург никакущий...
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