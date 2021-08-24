«Шахтёр» Донецк – «Монако». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (25.08.2021)

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сегодня, 13:40

В ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» дома примет «Монако».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.9 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.87. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Шахтёр» в первом матче продемонстрировал, что может не только хорошо атаковать и регулярно забивать, но и действовать достаточно надежно у своих ворот. После забитого гола команда отдала преимущество сопернику, выжидая свои шансы в контратаке, но преимуществом «Монако» воспользоваться так и не смог, донецкий клуб победил (1:0).

Монегаски действовали совсем не так, как планировали. В стартовые 20 минут матча команда совершенно не владела мячом, в итоге пропустила и проиграла. Далее последовала игра в чемпионате Франции, где коллектив неожиданно дома уступил «Лансу» (0:2). Возможно, на такой результат повлияло удаление российского игрока «Монако».

Информация для ставок

• «Монако» проиграл три игры подряд

• Победная серия «Шахтёра» насчитывает четыре поединка

• Донецкий клуб забивает минимум один гол в 14 из 15 последних матчей

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.5.