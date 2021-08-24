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«Шахтёр» Донецк – «Монако». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (25.08.2021)

сегодня, 13:40

В ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» дома примет «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.592.42
BetBoom 2.85 3.40 2.55

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.9 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.87. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Шахтёр» в первом матче продемонстрировал, что может не только хорошо атаковать и регулярно забивать, но и действовать достаточно надежно у своих ворот. После забитого гола команда отдала преимущество сопернику, выжидая свои шансы в контратаке, но преимуществом «Монако» воспользоваться так и не смог, донецкий клуб победил (1:0).

Монегаски действовали совсем не так, как планировали. В стартовые 20 минут матча команда совершенно не владела мячом, в итоге пропустила и проиграла. Далее последовала игра в чемпионате Франции, где коллектив неожиданно дома уступил «Лансу» (0:2). Возможно, на такой результат повлияло удаление российского игрока «Монако».

Информация для ставок

• «Монако» проиграл три игры подряд
• Победная серия «Шахтёра» насчитывает четыре поединка
• Донецкий клуб забивает минимум один гол в 14 из 15 последних матчей

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.40 2.02 1.85 1.57 2.49
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:49
Шахта не проиграет
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