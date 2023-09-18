«Шахтёр» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 18:45

Ставки букмекеров

«Порту» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 4.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Шахтер» Донецк в этом году также будет выступать на нейтральном поле и шансов команде на выход из группы эксперты практически не оставляют. Тем не менее, украинцы смогли пошуметь в прошлом году и до последнего тура оставляли за собой шансы на плей-офф. В стартовом поединке с «Порту» любые набранные баллы будут хорошим достижением для номинальных хозяев. В прошлой игре «Шахтер» минимально обыграл «Оболонь» (1:0), а ранее разгромил «Минай» (4:1).

«Порту» очень часто выходит из группы в плей-офф и в этот раз команде откровенно повезло со жребием. Коллектив может даже побороться с «Барселоной» за первое место. В чемпионате Португалии команда делит первое место со «Спортингом», набрав 13 очков и подходит к поединку с хорошим настроением. Два последних поединка «Порту» завершились минимальной выездной победой над «Эштрелой» (1:0) и ничьей с «Арокой» (1:1).

Информация для ставок

«Шахтер» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют»

«Шахтер» проиграл два последних матча «Порту» при двух ничьих

Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет интересным, а команды останутся верны своей статистике и обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.