«Шахтёр» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2023)

Ставки букмекеров
«Порту» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 4.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.9.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12.
Форма команд
«Шахтер» Донецк в этом году также будет выступать на нейтральном поле и шансов команде на выход из группы эксперты практически не оставляют. Тем не менее, украинцы смогли пошуметь в прошлом году и до последнего тура оставляли за собой шансы на плей-офф. В стартовом поединке с «Порту» любые набранные баллы будут хорошим достижением для номинальных хозяев. В прошлой игре «Шахтер» минимально обыграл «Оболонь» (1:0), а ранее разгромил «Минай» (4:1).
«Порту» очень часто выходит из группы в плей-офф и в этот раз команде откровенно повезло со жребием. Коллектив может даже побороться с «Барселоной» за первое место. В чемпионате Португалии команда делит первое место со «Спортингом», набрав 13 очков и подходит к поединку с хорошим настроением. Два последних поединка «Порту» завершились минимальной выездной победой над «Эштрелой» (1:0) и ничьей с «Арокой» (1:1).
Информация для ставок
- «Шахтер» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют»
- «Шахтер» проиграл два последних матча «Порту» при двух ничьих
- Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет интересным, а команды останутся верны своей статистике и обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.