«Шахтёр» — «Лейпциг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

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вчера, 23:20

Ставки букмекеров

Немецкий коллектив начнет эту игру в качестве абсолютного фаворита. Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Шахтеру» игроков порадует коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Шахтер» в двух последних поединках не сумел порадовать своих поклонников победой, но тем не менее, за пять туров оформил уже как минимум путевку в плей-офф ЛЕ и имеет все шансы на проход в ЛЧ , но для этого необходима лишь победа. Вчера команда расписала голевую ничью с «Александрией» (2:2), а чуть ранее вничью (1:1) закончились игра с «Селтиком».

«Лейпциг» набрал отличную форму, о чем свидетельствуют результаты коллектива. Он смог не только выиграть у «Реала» (3:2), что позволило обрести реальные шансы на плей-офф раунд, но и в Бундеслиге вернуться в верхнюю часть таблицы и вплотную подойти к лидерам. В последнем туре «быки» обыграли «Байер» со счетом (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Шахтера» насчитывает пять поединков (три ничьих и две победы)

У «Лейпцига» пять побед в последних шести играх

Шесть из семи последних поединков «Шахтера» закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Лейпцига» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз