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«Шахтёр» — «Лейпциг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

вчера, 23:20
Шахтер

Ставки букмекеров

Немецкий коллектив начнет эту игру в качестве абсолютного фаворита. Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Шахтеру» игроков порадует коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.783.801.72
Лига Ставок 4.60 4.00 1.74
Мелбет 5.00 4.28 1.71
1XBET 5.00 4.28 1.71

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Шахтер» в двух последних поединках не сумел порадовать своих поклонников победой, но тем не менее, за пять туров оформил уже как минимум путевку в плей-офф ЛЕ и имеет все шансы на проход в ЛЧ, но для этого необходима лишь победа. Вчера команда расписала голевую ничью с «Александрией» (2:2), а чуть ранее вничью (1:1) закончились игра с «Селтиком».

«Лейпциг» набрал отличную форму, о чем свидетельствуют результаты коллектива. Он смог не только выиграть у «Реала» (3:2), что позволило обрести реальные шансы на плей-офф раунд, но и в Бундеслиге вернуться в верхнюю часть таблицы и вплотную подойти к лидерам. В последнем туре «быки» обыграли «Байер» со счетом (2:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Шахтера» насчитывает пять поединков (три ничьих и две победы)
  • У «Лейпцига» пять побед в последних шести играх
  • Шесть из семи последних поединков «Шахтера» закончились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних матчей «Лейпцига» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

В этом матче ожидается открытый футбол, в котором будет место большому количеству опасных атак и забитых голов, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.39 1.31 2.17 1.69 1.70 2.15
Лига Ставок 2.16 1.67 1.71 2.11
Мелбет 2.26 1.75
1XBET 2.26 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:59
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:07
Гости не проиграют эту встречу!
Гость
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