«Шальке-04» — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 01:53

В десятом туре Бундеслиги сыграют «Шальке» и «Байер». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В поединке, который состоится на стадионе «Фельтис-Арена», аналитики букмекерской конторы Бетсити отдают предпочтение гостевой команде, причем ощутимое. Ставки на победу «Байера» можно разместить с коэффициентом 1.55. Вероятность долгожданной победы «Шальке» оценивается в 6.30, а ничью можно сыграть за 4.68.

Букмекер также считает, что встреча в Гельзенкирхене получится результативной. Исход ТБ (2,5) получил котировку 1.66, ТМ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Шальке» проводит очередной неудачный сезон в чемпионате Германии. Над командой повисла угроза вылета во вторую Бундеслигу. В девяти матчах «кобальтовые» трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Крайне пассивно действует атака хозяев, которая забила только шесть голов. В прошлом туре первенства «Шальке» без шансов уступил в Менхенгладбахе «Боруссии» (1:4).

Абсолютно противоположные результаты показывает в этом сезоне «Байер», который в девяти турах еще ни разу не проиграл. Правда, в прошлом матче команда не смогла обыграть дома «Герту» (0:0), тем самым прервав победную серию в Бундеслиге, которая длилась пять туров кряду. 3 декабря «аптекари» обыграли в гостях «Ниццу» в Лиге Европы (3:2).

Информация для ставок

«Шальке» не побеждал в 25 прошлых матчах Бундеслиги

Минимум два гола пропускал «Шальке» в 10 из 12 прошлых поединков

«Байер» не проигрывал в 10 предыдущих поединках чемпионата

В четырех прошлых гостевых матчах «Байера» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Байер» серьезно нацелен побороться за медали в текущем сезоне Бундеслиги. Для этого «аптекарям» нельзя терять очки даже в гостевых матчах против аутсайдеров.

У «Шальке» огромные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов, без которых очень сложно претендовать на очки. Предлагаем ставку на победу «Байера» с коэффициентом 1.55 по линии БК Фонбет.