«Уотфорд» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 10:50

«Уотфорд» и «Кардифф» сыграют в шестнадцатом туре английского Чемпионшипа. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 5 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В матче, который пройдет на стадионе «Викарэйдж Роуд», компания Мелбет фаворитом считают домашнюю команду. Вероятность победу «Уотфорда» оценивается коэффициентом 2.11, против 3.76 на гостевую викторию «Кардиффа». За ничейный исход встречи предлагается котировка 3.38.

Высокой результативности в этом противостоянии букмекеры не ожидают. Сделать ставку на ТМ (2,5) можно за 1.67, ТБ (2,5) идет за 2.19.

Форма команд

«Уотфорд», который по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ , занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда идет на серии из пяти матчей без поражений, в которой она дважды выиграла и три раза сыграла вничью.

В прошлом туре чемпионата «шершни» отправились в гости к «Ноттингем Форест», где был зафиксирован мировой исход без забитых голов (0:0).

«Кардифф» два сезона назад выступал в элите английского футбола. Сейчас коллектив из столицы Уэльса базируется на двенадцатой строчке в рейтинге Чемпионшипа. Валлийский клуб заметно улучшил свое турнирное положение после двух побед подряд, которые он оформил в противостояниях с «Хаддерсфилдом» (3:0) и «Лутоном» (4:0).

Информация для ставок

«Уотфорд» выиграл три прошлых домашних матча в чемпионате

В четырех из пяти последних домашних поединках «Уотфорда» забивалось минимум три гола

«Кардифф» не побеждал в четырех последних гостевых поединках – две ничьи и два поражения

В двух предыдущих матчах с участием «Кардиффа» забивалось минимум три гола

Прогноз

«Уотфорд» и «Кардифф» показали результативную игру в последних матчах чемпионата. Кроме того, в очных противостояниях команды регулярно забивают минимум три гола.

Учитывая амбиции хозяев и гостей, можно ожидать открытого футбола. Предлагаем взять ставку на ТБ (2,5) с коэффициентом 2.19 по линии букмекерской конторы Мелбет.

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