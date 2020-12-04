«Монпелье» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 08:46

В тринадцатом туре чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле сыграет против ПСЖ . Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 5 декабря.

Ставки букмекеров

Для ставок на матч, который пройдет на стадионе «Де ля Моссон», букмекерская компания Мелбет выставила такие коэффициенты: фаворитом идет ПСЖ с котировкой на победу 1.50, а победа «Монпелье» отмечена в 6.70. Желающие заключить пари на ничью, могут воспользоваться отметкой 4.96.

По мнению экспертов Мелбет, поединок получится результативным. Исход ТБ (2,5) идет в линии за 1.59, ТМ (2,5) – 2.42.

Форма команд

«Монпелье» достаточно успешно выступает в текущем розыгрыше Лиги 1. К тринадцатому туру команда подходит на втором месте, разделяя его еще с тремя клубами – «Лилль», «Лион» и «Монако».

У хозяев за плечами серия из четырех побед подряд. В прошлом туре им удалось с минимальным счетом обыграть в гостях «Лорьян» (1:0).

ПСЖ потерял очки в двух прошлых турах чемпионата Франции. После поражения в матче с «Монако» (2:3), подопечные Томаса Тухеля не смогли обыграть дома «Бордо». Пока клуб из Парижа удерживается на первой строчке в турнирной таблице, но преимущество над группой преследователей составляет только два очка.

2 декабря ПСЖ взял реванш у «Манчестер Юнайтед» за домашнее поражение в Лиге Чемпионов. В Англии французский гранд добился победы со счетом 3:1.

Информация для ставок

В 12 из 15 прошлых гостевых матчах ПСЖ в Лиге 1 сыграла ставка на ТБ (2,5)

в Лиге 1 сыграла ставка на (2,5) ПСЖ забивал минимум два гола в 9 предыдущих поединках чемпионата

забивал минимум два гола в 9 предыдущих поединках чемпионата В пяти прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Монпелье» набрал превосходную форму. У хозяев была неделя на то, чтобы подготовиться к матчу против лидера Лиги 1, а гости три дня назад провели трудный матч в Лиге Чемпионов.