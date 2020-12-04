«Специа» — «Лацио». Прогноз на матч Серии A (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 09:36

5 декабря в чемпионате Италии состоится матч «Специа» — «Лацио». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

На предстоящий матч, который состоится на стадионе «Альберто Пикко», букмекерская контора Бетсити выставила такие коэффициенты: фаворит «Лацио» с котировкой на победу 1.68, ничья – 4.18, а победу «Специи» можно сыграть за 5.55.

Аналитики компании также считают, что команды сыграют результативно и на двоих забьют минимум два гола. Так, ставку на ТБ (2,5) можно сыграть за 1.68, ТМ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Специа» — это дебютант итальянской Серии A, который неплохо себя проявляет. К десятому туру команда подходит на тринадцатом месте в турнирной таблице с такими показателями: две победы, четыре ничьи и три поражения.

В трех последних турах чемпионата Италии «Специа» не проигрывает. После гостевой победы над «Беневенто» (3:0), команда дважды кряду сыграла вничью – «Аталанта» (0:0) и «Кальяри» (2:2).

«Лацио» занимает девятое место в рейтинге итальянского чемпионата. Команда из Рима набрала 14 очков: четыре победы, две ничьи и три поражения. В прошлом туре первенства «орлы» уступили на своем поле «Удинезе» (1:3).

В Лиге Чемпионов римский клуб провел гостевой матч против «Боруссии», в котором свою команду от поражения спас Чиро Иммобиле (1:1).

Информация для ставок

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в шести из семи матчах «Специи» в чемпионате Италии

(2,5) выиграла в шести из семи матчах «Специи» в чемпионате Италии «Лацио» не проигрывал в пяти прошлых гостевых матчах – две победы и три ничьи

«Специа» не побеждала в домашних матчах этого сезона – две ничьи и два поражения

Прогноз

«Лацио» постепенно разобрался с кадровыми проблемами, которые преследовали команду. Сейчас в распоряжении Симоне Индзаги есть все ключевые футболисты, которые должны справляться в гостевом матче с дебютантом Серии A.

Дома «Специа» в текущем сезоне еще не побеждала. Предлагаем ставку на победу гостей с коэффициентом 1.68 по линии букмекерской конторы Бетсити.