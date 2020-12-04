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«Мариуполь» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч УПЛ (05.12.2020)

04 декабря 2020, 08:36
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В двенадцатом туре чемпионата Украины состоится матч между «Мариуполем» и «Динамо» Киев. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки букмекеров

В матче, который пройдет на стадионе имени Владимира Бойко, эксперты букмекерской конторы Фонбет фаворитом видят гостей. За победу киевского «Динамо» предлагается коэффициент 1.37, против 8.40 на победу «Мариуполя». Вероятность ничейного исхода оценивается в 5.00.

Касательно результативности, то букмекер ожидает минимум три забитых гола. Исход ТБ (2,5) можно сыграть за 1.60, ТМ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Киевское «Динамо» единолично лидирует в турнирной таблице УПЛ с перевесом в два очка над «Шахтёром». Столичная команда проиграла в текущем сезоне чемпионата только раз, когда уступила прямому конкуренту (0:3). После этого подопечные Мирчи Луческу поочередно обыграли «Ингулец» (2:0) и «Ворсклу» (2:0).

В Лиге Чемпионов «Динамо» проиграло в гостях «Ювентусу» (0:3), потерпев четвертое поражение в турнире.

«Мариуполь» обосновался на шестой строчке в рейтинге УПЛ. В пяти прошлых турах команда Остапа Маркевича проиграла только раз – «Шахтёру» (1:4). Затем приазовская команда разделила очки с «Олимпиком» (3:3) и «Рухом» (0:0), а 27 ноября обыграла в гостях ФК «Львов» (3:1).

Информация для ставок

  • У «Динамо» пять побед в пяти гостевых матчах чемпионата Украины с общим счетом 14:2
  • «Мариуполь» проиграл четыре предыдущих домашних матча против «Динамо»
  • В трех прошлых очных встречах команд в Мариуполе прошла ставка на ТМ (2,5)
  • «Динамо» не пропускало голов в трех последних гостевых матчах против «Мариуполя»

Прогноз

У «Динамо» постепенно решились кадровые проблемы, которые были связаны с коронавирусом. Сейчас в распоряжении Мирчи Луческу уже оптимальный состав.

«Мариуполь» всегда до последнего упирается в противостояниях с киевским клубом, поэтому победа гостей в этом матче будет крупной. Предлагаем комбинированную ставку на победу «Динамо» и ТМ (3,5) с коэффициентом 2.20 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.964.481.41
Fonbet 8.00 5.30 1.35
Мелбет 7.50 4.60 1.38
Лига ставок 6.60 4.40 1.44
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 08:47
Прошлую игру Динамо выиграло 1-0 эту сыграют вничью!
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