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«Ювентус» — «Торино». Прогноз на матч Серии A (05.12.2020)

04 декабря 2020, 09:58
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В десятом туре чемпионата Италии состоится дерби Турина. «Ювентус» на своем поле сыграет против «Торино». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 5 декабря.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится на стадионе «Альянц Стэдиуме», эксперты букмекерской конторы Фонбет фаворитом считают «Ювентус». Заиграть победу хозяев в дерби Турина можно с коэффициентом 1.46. Желающие заключить пари на ничейный исход могут воспользоваться котировкой 5.10, а гостевая победа «Торино» идет за 7.20.

Аналитики Фонбет также считают, что команды порадуют забитыми голами. Ставка на ТБ (2,5) идет за 1.57, ТМ (2,5) – 2.44.

Форма команд

«Ювентус» много растерял очков в девяти турах чемпионата Италии. Команда Андреа Пирло одержала четыре победы и пять раз сыграла вничью В прошлом туре «Старая синьора» не смогла обыграть дебютанта Серии А в лице «Беневенто» (1:1). Перед этим была зафиксирована комфортная победа над «Кальяри» (2:0).

В Лиге Чемпионов «Ювентус» обыграл «Динамо» (3:0) в Турине. В матче за первую строчку в квартете итальянский гранд сыграет против «Барселоны» в гостях.

«Торино» уже опустился в зону вылета турнирной таблицы итальянской Серии А. В проходящем сезоне «быки» победили только раз, когда в гостях обыграли кризисный «Дженоа» (2:1). После этого подопечные Марко Джампаоло сыграли вничью с «Кротоне» (0:0) и «Сампдорией» (2:2), а также проиграли «Интеру» в гостях (2:4).

Информация для ставок

  • «Ювентус» не проигрывал в 37 из 38 прошлых матчах чемпионата Италии
  • Минимум два гола забивал «Ювентус» в 15 из 17 предыдущих поединках Серии А
  • В 9 из 11 прошлых встречах команд на стадионе «Ювентуса» побеждали хозяева
  • «Торино» проиграл два из четырех гостевых матча в этом сезоне чемпионата

Прогноз

Футболисты «Ювентуса» постепенно адаптировались к тактическим требованиям Андреа Пирло, что показал матч команды против «Динамо» в Лиге Чемпионов. Теперь действующий чемпион Италии сосредоточится на улучшении результатов в Серии А, где он пока отстает от группы лидеров.

Учитывая актуальную форму гостей и мотивацию хозяев, предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой минус один гол. В линии БК Бетсити она отмечена коэффициентом 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.358.33
Fonbet 1.40 4.90 7.40
Мелбет 1.32 5.68 10.30
Лига ставок 1.36 5.60 9.20
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shlomo
shlomo
04 декабря в 10:00
Думаю, что Рон должен забивать...
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