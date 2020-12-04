«Сток Сити» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 10:39

«Сток Сити» и «Мидлсбро» сыграют в шестнадцатом туре английского Чемпионшипа. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 5 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Для матча, который пройдет на стадионе «Британниа Стэдиум», букмекерская контора Бетсити предложила такие коэффициенты: победа «Сток Сити» идет за 2.58, против 2.97 на гостевую викторию «Мидлсбро». Вероятность ничьи оценивается котировкой 3.18. Как видим, очевидного фаворита в данном противостоянии аналитики БК не определяют.

Касательно результативности, то здесь симпатии букмекеров в пользу «низовой» встречи. Ставку на ТМ (2,5) можно разместить с котировкой 1.58, ТБ (2,5) – 2.54.

Форма команд

В активе «Сток Сити» 25 очков и восьмая позиция в турнирной таблице чемпионата. В прошлом туре «гончары» одержали седьмую победу в сезоне, когда обыграли в гостях «Уикомб» (1:0). Еще в четырех встречах с участием хозяев фиксировался ничейный результат, и четыре раза они уступали своим соперникам.

«Мидлсбро» занимает десятую позицию с минимальным отставанием от своего ближайшего соперника. 2 декабря «боро» в напряженном матче сломили сопротивление «Суонси» на домашней арене (2:1), одержав шестую викторию в сезоне. В актив себе гости также занесли шесть мировых матчей, а в пассив три поражения.

Информация для ставок

В 4 прошлых очных встречах команд на стадионе «Сток Сити» прошла ставка на ТМ (2,5)

«Мидлсбро» выиграл 3 прошлых матча у «Сток Сити»

В четырех из пяти последних домашних матчах «Сток Сити» выиграла ставка на ОБЗ

В двух предыдущих матчах с участием «Мидлсбро» случался обмен голами

Прогнозы

«Сток Сити» и «Мидлсбро» являются прямыми конкурентами в турнирной таблице. Нас ожидает матч равных соперников, в котором уступать никто не собирается.

Учитывая задачи, которые перед собой ставят команды, полагаемся на результативную игру в атаке. В букмекерской конторе Бетсити ставку на ОБЗ можно сделать с коэффициентом 2.00.

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