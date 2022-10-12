«Шальке-04» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (14.10.2022)

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вчера, 14:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Шальке-04» начал набирать очки, однако в последних нескольких матчах получал лишь поражения в Бундеслиге. Команда вновь опустилась в зону вылета, а именно на 16 место с набранными шестью баллами. В поединке с «Хоффенхаймом» хозяева могут воспользоваться спадом в игре соперника и побороться за очки. Два последних матча «Шальке-04» завершились поражениями от «Байера» (0:4) и «Аугсбурга» (2:3).

«Хоффенхайм» в последних матчах Бундеслиги выглядит не лучшим образом и за пять туров смог заработать лишь пять очков. Команда сразу опустилась на седьмое место с 14 баллами, хотя совсем недавно был в первой четверке турнирной таблицы. В прошлом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» проиграл на своем поле «Вердеру» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

Информация для ставок

«Шальке-04» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних матчей с «Шальке-04» за последнее время

«Хоффенхайм» выиграл всего две встречи из десяти последних на выезде

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии немного больше шансов на победу у «Хоффенхайма». В случае победы гости вернут себе уверенность в собственных сила и отыграют одну-две позиции в таблице. Предлагаем сделать ставку на победу «Хоффенхайма» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.