«Шальке» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.01.2022)

1642174319

вчера, 18:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Шальке». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Хольштайн» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.28. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Хольштайн» плохо начал сезон, но в последних матча смог немного выровнять ситуацию и сейчас находится ближе к середине турнирной таблицы. Команда расположилась на 12 позиции и набрала 21 очко. Побороться за самые высокие места у коллектива уже вряд ли получится, но закрепиться и уверенно завершить сезон им по силам. В прошлом поединке «Хольштайн» уверенно обыграл лидера «Санкт-Паули» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Зандхаузеном» (2:2).

«Шальке» отчаянно пытается зацепиться за лидерские позиции и по горячим следам вернуться в Бундеслигу. Клуб имеет в активе 30 очков и текущее четвертое место, говорящее о том, что вся борьба еще впереди. Матч с «Хольштайном» не будет «легкой прогулкой» для футболистов из Гельзенкирхена, поэтому встреча обещает быть напряженной и интересной. Последние два матча «Шальке» сыграл вничью с «Гамбургом» (1:1) и крупно обыграл «Нюрнберг» (4:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Шальке» завершились исходом «обе забьют»

«Хольштайн» выиграл только один матч из последних десяти в основное время на выезде

«Шальке» выиграл все три матча у «Хольштайна» за последнее время

«Хольштайн» не уходит с поля без забитого мяча уже 12 поединков подряд

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии несколько больше шансов на победу у «Шальке». Коллектив начнет игру первым номером и постарается с первых минут захватить преимущество. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.