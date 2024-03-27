«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (30.03.2024)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

«Фулхэм» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.95.

Букмекеры больше верят, что матч станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» является главным претендентом на вылет из АПЛ и на данный момент обитает на самом дне турнирной таблицы. Команда набрала всего 14 баллов и отстает даже от ближайшего соперника на три очка. Чтобы сохранить свое место коллективу нужно отыграть восемь баллов за такой короткий промежуток времени, во что верится с трудом даже самым оптимистичным болельщикам. В прошлой игре «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), а ранее разгромно проиграл «Арсеналу» (0:6).

«Фулхэм» набрал девять очков в пяти последних турах АПЛ , что является средним результатом, но позволяет команде чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. Команда идет на 12 месте с 38 баллами и на один пункт отстает от «Челси», идущего впереди. Коллективу не угрожает вылет из АПЛ , и он может спокойно доигрывать чемпионат, стараясь радовать болельщиков своим победами. В прошлом туре «Фулхэм» крупно обыграл «Тоттенхэм» (3:0), а ранее уступил на выезде «Вулверхэмптону» (1:2).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фулхэм» выиграл только один матч из десяти последних на выезде в основное время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фулхэм» является большим фаворитом и наверняка сможет набрать очки в этом поединке, ведь «Шеффилд Юнайтед» на данный момент не может конкурировать с большинством соперников. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.