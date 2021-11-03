«Шериф» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

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03 ноября 2021, 15:07

Четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов подарит нам увлекательное противостояние миланского «Интера», который приедет в гости к «Шерифу». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.31. На победу хозяев коэффициент составляет 10. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.44.

Форма команд

«Интер» сильно отстает от лидеров в чемпионате Италии и идет только на третьем месте в группе Лиги чемпионов. В прошлом матче с «Шерифом» на своем стадионе коллектив смог одержать победу, однако молдавский коллектив также создал проблемы миланскому клубу. Поединок обещает быть интересным и непредсказуемым. В прошлой игре «Интер» обыграл «Шериф» (3:1), а ранее сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0).

«Шериф» проиграл свой первый матч в третьем туре Лиги чемпионов, во что бы никто не поверил еще несколько месяцев назад. Тем не менее молдавский клуб идет на втором месте в группе с шестью очками и на своем поле попытается создать конкуренцию чемпиону Италии. Практически все футболисты готовы к игре, поэтому команда будет играть боевым составом. Перед поражением на выезде с «Интером» (1:3) «Шериф» сенсационно победил в Испании «Реал» (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Шерифа» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Интер» проиграл только два выездных матча из последних десяти во всех турнирах

Три последних матча итальянского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» является большим фаворитом в этом матче. В случае победы миланский клуб существенно улучшит свое турнирное положение и будет иметь преимущество над соперниками в борьбе за выход в плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.